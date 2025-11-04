Burkina Faso: 65e anniversaire de l'armée - 26 combattants distingués à Kaya

A l'instar des autres régions du Burkina Faso, les Forces armées nationales des Koulsé ont célébré leur 65e anniversaire d'existence, les 1e et 2 novembre 2025 à Kaya à travers la décoration de 26 combattants et le dépôt de gerbes à la place des Monuments des morts au gouvernorat de Kaya.

Lors de la célébration du 65e anniversaire des Forces armées nationales dans la région des Koulsé, vingt-six personnels militaires officiers des armées de terre, de l'air, des sapeurs-pompiers et de la gendarmerie nationale ont été distingués pour leur dévouement, leur professionnalisme, la durée et la qualité de leur service rendu à la Nation. Il s'agit de vingt-trois médailles militaires, de deux médailles d'honneur militaire et d'une médaille d'honneur des sapeurs-pompiers.

Outre cette décoration, la cérémonie de célébration a été aussi marquée par une prise d'armes et suivie d'un dépôt de gerbes au Monument des morts dans la matinée du 2 novembre 2025. Selon le commandant d'armes de la place de Kaya, le lieutenant-colonel Hamado Bambara, ces décorations reconnaissent toujours le mérite et le travail bien fait des forces combattantes. « Nous avons une armée et une émanation du peuple qui travaille en phase avec le peuple.

C'est dire au peuple de rester debout et derrière son armée jusqu'à la victoire finale », a-t-il ajouté. Les récipiendaires ont exprimé leur satisfaction et leur reconnaissance à la hiérarchie. Le lieutenant Gilbert Yaméogo, commandant de la gendarmerie nationale de Yako et l'adjudant-chef Oumar Tombiano ont été distingués respectivement médaille d'honneur militaire et médaille militaire. Ils ont tous exprimé leur satisfaction et reconnaissance à leur hiérarchie.

Pour eux, cette distinction leur permettra d'avoir le courage d'atteindre leur objectif qui est la libération totale du territoire national. La matinée du dimanche 2 novembre 2025 est dédiée au dépôt de gerbes de fleurs au Monument des morts au gouvernorat de Kaya. « Ce dépôt de gerbes de fleurs vise à rendre hommage aux devanciers qui se sont illustrés dans la construction de notre armée et aussi, nous avons eu des frères d'armes qui ont payé le plus fort pour que cette Nation soit toujours debout », a justifié le gouverneur des Koulsé, Blaise Ouédraogo. Pour lui, ce geste galvanisera les Burkinabè à continuer d'avancer.