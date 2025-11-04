Afrique: Pétrole et hydrocarbures - Sangafowa Coulibaly représente la Côte d'Ivoire à Brazzaville

Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'énergie Sangafowa Coulibaly prend part ce mardi, aux travaux de la 48e session du Conseil des ministres de l'Organisation des Producteurs de Pétrole Africains (APPO), organisée dans la capitale congolaise, Brazzaville.

Cette session ministérielle est couplée de la 4e Conférence sur le contenu local dans le secteur des hydrocarbures en Afrique qui se tient du 4 au 7 novembre 2025, au Grand Hôtel de Kintélé.

Le ministre Sangafowa prendra également part, mercredi 5 novembre à un panel ministériel portant sur « les cadres légaux, réglementaires et stratégies de Contenu Local des pays membres de l'APPO ».

Cette Session permettra aux ministres de discuter et de partager avec les participants la manière dont le Contenu Local est réglementé et géré dans le secteur pétrolier et gazier de leurs pays respectifs.