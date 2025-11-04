Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Le Commissariat facilite le départ des pèlerins de la diaspora européenne depuis Paris

Le Commissariat du Hadj vient d'annoncer une importante mesure destinée à faciliter la participation des pèlerins ivoiriens de la diaspora européenne au Hadj 2026. Selon un communiqué publié le 3 novembre 2025, les candidats inscrits depuis la France, la Belgique, l'Italie et d'autres pays d'Europe pourront désormais effectuer leur départ et leur retour directement depuis l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, sans avoir à transiter par Abidjan.

Cette initiative vise à alléger les contraintes logistiques et financières des fidèles résidant à l'étranger. Elle marque une étape supplémentaire dans la politique d'amélioration continue des conditions de voyage mise en oeuvre par le Commissariat du Hadj.

Deux formules de séjour sont proposées aux pèlerins concernés. Il s'agit de l'option 1 de court séjour de 18 à 20 jours, avec un départ prévu le 16 mai 2026 de Paris à destination de Médine, et un retour le 1er juin 2026 de Djeddah à Paris ; de l'option 2 de séjour normal de 26 à 27 jours, à l'instar des vols charters habituels, avec un départ le 16 mai 2026 et un retour fixé au 11 juin 2026.