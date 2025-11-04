Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le Groupe IRES-PDCI-RDA maintient sa contestation face au Secrétariat exécutif du parti

Le débat autour de la procédure de désignation des candidats du PDCI-RDA pour les législatives du 27 décembre 2025 reste entier. À la demande du Groupe Initiative pour la Réconciliation et la Sauvegarde du PDCI-RDA (IRES-PDCI-RDA), une rencontre a eu lieu le lundi 3 novembre 2025, au siège du parti à Cocody Sainte-Marie, entre les membres du groupe et le Secrétaire exécutif chargé des élections, Me Blessy Jean Chrysostome.

La délégation du Groupe IRES-PDCI-RDA, conduite par son coordonnateur général, Anoman Kouao Magloire, comprenait plusieurs membres du Bureau politique, dont le Professeur Yao-Kouamé Albert, Koffi François et Niamkey Paul Kodjo. Du côté du Secrétariat exécutif, Me Blessy était assisté de Mme Appiah, membre du Conseil des Sages, et de M. Konan Hyppolite, membre du Bureau politique et chef de cabinet du Haut représentant du Président du PDCI-RDA pour le District de la Vallée du Bandama.

Les échanges, jugés conviviaux et empreints de respect mutuel, ont permis à chaque camp d'exposer ses positions sur deux points essentiels : la composition du comité électoral et le montant du cautionnement fixé à 500 000 francs CFA pour chaque candidature.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Me Blessy Jean Chrysostome, il n'est plus possible de modifier la composition du comité électoral, présidé par le ministre Jean-Marie Kacou Gervais, ni de revoir à la baisse le montant fixé. Selon lui, la somme de 500 000 francs CFA comprend 100 000 francs destinés à la Caisse des Dépôts et Consignations du Trésor public, et 400 000 francs reversés au parti.

Le Groupe IRES-PDCI-RDA a, pour sa part, réitéré son désaccord sur ces deux points. Il a proposé la mise en place d'une nouvelle commission électorale, plus représentative et incluant d'anciens responsables du parti, tels qu'Adiko Roland, Body Théodore, Logbo André et Kamagaté Brahima. Le groupe estime également que le cautionnement ne devrait pas dépasser 100 000 francs CFA.

En dépit des divergences, la rencontre s'est achevée dans un climat de courtoisie, Me Blessy réaffirmant sa disponibilité à poursuivre le dialogue avec le Groupe IRES-PDCI-RDA. Une photo de famille a symboliquement immortalisé cette rencontre placée sous le signe de l'écoute et du respect mutuel.