À moins de deux mois des élections législatives prévues pour le 27 décembre 2025, une vive contestation secoue la maison PDCI-RDA. L'Initiative pour la Réconciliation et la Sauvegarde du PDCI-RDA (IRES-PDCI-RDA) a exprimé, dans une déclaration rendue publique le 1er novembre 2025 à Abidjan, son désaccord profond avec le communiqué signé par Me Blessy Jean Chrysostome, Secrétaire exécutif chargé des élections, fixant les modalités de sélection des candidats du parti.

Selon l'IRES-PDCI-RDA, ce texte viole les principes établis par le parti d'Henri Konan Bédié, notamment celui qui prévoit que les candidatures soient d'abord déposées auprès des délégués départementaux et communaux avant d'être transmises à la direction. Cette procédure, rappelle le mouvement, vise à garantir la transparence, éviter les influences extérieures et préserver les droits des véritables militants.

Autre point de discorde : la fixation, sans concertation préalable, d'un droit de dossier de 500 000 francs CFA pour chaque candidature. L'IRES estime que ce montant, jugé excessif, risque d'exclure de nombreux militants de base et propose le retour au tarif antérieur de 100 000 francs CFA.

L'organisation conduite par Anoman Kouao Magloire dénonce également le « paradoxe » d'un Secrétaire exécutif chargé des élections qui, selon elle, s'était jusque-là tenu à l'écart des réunions préparatoires organisées par la Commission électorale indépendante (CEI), allant même jusqu'à retirer les représentants du PDCI-RDA de ses démembrements. « Comment le même secrétariat peut-il aujourd'hui prétendre conduire le processus de désignation des candidats auprès de cette même CEI ? », s'interroge l'IRES.

Face à ce qu'elle qualifie de dérive, l'Initiative pour la Réconciliation et la Sauvegarde du PDCI-RDA récuse purement et simplement Me Blessy Jean Chrysostome comme organisateur du choix des candidats. Elle appelle, en lieu et place, à la création d'une Commission spéciale dédiée à la préparation des législatives, « suffisamment composite et représentative » pour refléter toutes les sensibilités internes du parti.

L'IRES invite la direction du PDCI-RDA, présidée par Tidjane Thiam, à prendre des mesures urgentes pour réduire les dysfonctionnements et éviter une aggravation des divisions internes à la veille d'un scrutin décisif pour l'avenir politique du parti.