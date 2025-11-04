Afrique: 800 décideurs prennent part à la 6e édition du Choiseul Africa Business Forum

4 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

800 décideurs économiques et institutionnels parmi les plus influents d'Afrique, d'Europe et du Golfe sont à Rabbat au Maroc du 4 au 5 novembre 2025, dans le cadre du monde des affaires africains.

Les participants à ce forum annuel organisé par Choiseul Africa, prendront part à des panels stratégiques, de sessions de travail, de networking et de keynotes d'experts consacrés à l'avenir des économies africaines.

Des tables rondes et des échanges de haut niveau permettront d'identifier les opportunités d'investissement et renforcer la place du continent dans les débats économiques mondiaux. Non sans oublier la série de panels et de temps forts autour du "Made With Africa" pour une croissance partagée. Cette édition mettra en lumière les nouvelles dynamiques de croissance partagée au sein des économies africaines, en valorisant l'innovation, la co-industrialisation et les partenariats à fort impact.

À ce forum tourné vers l'action et la coopération économique, Pascal Lorot, président de Choiseul Africa, a souligné que cette activité est une plateforme d'action où se construisent les alliances économiques de demain, au service d'une Afrique souveraine, innovante et ouverte sur le monde. « Cette édition a été conçue pour être au plus près des enjeux locaux et régionaux, en mettant l'accent sur l'industrialisation, l'innovation et le développement durable... » a-t-il dit dans une note, dont Fratmat.info a reçu copie

