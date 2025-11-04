Ile Maurice: Basket-ball - Le Mauricien Jay Russeeawon a agi comme arbitre neutre

Les compétences mauriciennes sont reconnues au niveau continental. Jay Russeeawon a, en effet, été nommé arbitre neutre par le bureau régional africain de la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA Afrique) pour l'Élite 16 Est tenu du 28 octobre au 1er novembre à Lusaka en Zambie. C'est la première fois que notre compatriote est appelé à officier en dehors des limites de l'océan Indien.

«Je suis profondément honoré d'avoir été nommé par FIBA Afrique en tant qu'arbitre neutre pour cette compétition de haut niveau. Elle réunit les champions de leurs ligues nationales respectives, venus se disputer une place dans la division Élite 16 Est -- la dernière étape avant la conférence BAL. Cette mission représente bien plus qu'un accomplissement, c'est une opportunité précieuse d'apprendre et de progresser aux côtés d'arbitres FIBA chevronnés venus de tout le continent. Je reste déterminé à travailler dur et à suivre les traces de nos aînés mauriciens qui ont hissé haut notre drapeau lors des qualifications pour la Coupe du Monde, les Jeux olympiques et les compétitions BAL. L'expérience est extrêmement enrichissante», a confié Jay Russeeawon.

Il est à noter que la BAL (Basket-ball African League) est organisée par la FIBA et la National Basketball Association (NBA).