Ile Maurice: Le suspect dit qu'il n'avait pas l'intention de tuer Avinash Kureeman

Un drame s'est produit dimanche à Khoyratty, Terre-Rouge. Un homme de 43 ans, Avinash Kureeman, a trouvé la mort après avoir été violemment agressé sur un chantier à ferraille (scap yard). L'auteur présumé, Alfaaz Boodhoo, âgé de 27 ans et habitant Vallée-Pitot, a été arrêté peu après les faits. Ce dernier affirme avoir agi sous le coup de la colère, accusant le quadragénaire défunt de tentative de vol.

Une atmosphère lourde régnait à Kurreeman Lane, Terre-Rouge, lundi, où la douleur était palpable. Les funérailles d'Avinash Kureeman s'y tenaient. Elles étaient marquées par le chagrin et le silence des proches. Profondément affectés par ce drame, ils ont préféré garder le silence, refusant de s'exprimer sur les circonstances entourant cette tragédie.

L'enquête est menée par l'assistant surintendant Rajesh Moorghen du poste de police de Terre-Rouge. Selon les premiers recoupements d'informations, l'incident s'est produit vers 9 h 30 dans un scrap yard appartenant à l'oncle d'Alfaaz Boodhoo. Ce dernier s'y est rendu pour effectuer une inspection «surprise». À son arrivée, il aurait aperçu une voiture blanche garée sur le site. À bord se trouvait un homme qu'il ne connaissait pas et qui se trouvait être Avinash Kureeman. Ce dernier aurait tenté de prendre la fuite en fonçant sa voiture sur lui.

Alfaaz Boodhoo aurait alors réagi au quart de tour en se saisissant d'une barre de fer et d'une pioche pour se défendre. Dans un accès de rage, il aurait brisé les vitres avant, arrière et latérales de la voiture avec la pioche. Et il aurait asséné un coup violent à la tête de la victime, avant de le frapper à plusieurs reprises au visage en lui ordonnant de quitter les lieux. Après quoi, Alfaaz Boodhoo est parti sur son scooter.

Quelques heures plus tard, vers 13 h 30, il serait revenu sur place. À sa grande surprise, Avinash Kureeman se trouvait toujours dans son véhicule, blessé et incapable de bouger. Pris de remords, Alfaaz Boodhoo aurait alors décidé d'emmener la victime à l'hôpital SSRN, à Pamplemousses, à bord de la voiture du quadragénaire. À son arrivée aux urgences, le médecin de service n'a pu que constater le décès d'Avinash Kureeman. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital en attendant l'autopsie par un médecin légiste.

Arrêté par les policiers affectés au poste de l'hôpital, Alfaaz Boodhoo aurait spontanément déclaré «Misie, mo mem ki finn bat li me pa pou touy li.» Placé en détention pour interrogatoire au bureau de la Criminal Investigation Division de Terre-Rouge, le suspect a eu une crise d'épilepsie lors de son interrogatoire. Il a été transporté à nouveau à l'hôpital SSRN où il est actuellement admis à la salle, sous surveillance policière. Son état de santé est jugé stable. Les policiers attendent que le médecin l'autorise à quitter l'établissement pour entamer les procédures en vue de loger une accusation provisoire contre lui.

Parallèlement, cinq autres personnes liées au scrap yard ont été convoquées pour enquête. Parmi elles figurent le propriétaire du site, ainsi que plusieurs travailleurs. Ils ont été longuement interrogés avant d'être autorisés à rentrer chez eux, aucune preuve directe ne les reliant au drame.

Les enquêteurs, dirigés par le sergent Buchoo et l'inspecteur Moniaruck, ont également inspecté minutieusement les lieux du crime. Cependant, ni la barre de fer ni la pioche utilisée pour frapper la victime n'ont été retrouvées jusqu'ici. L'enquête se poursuit afin de déterminer les circonstances exactes ayant conduit à cette violente altercation, qui s'est soldée par la mort d'un homme, sur fond de suspicion de vol sur un chantier de ferraille.