Ile Maurice: L'ERT ordonne la reconnaissance de la BOMEU comme interlocuteur syndical unique

La décision est tombée hier. Par une ordonnance, l'Employment Relations Tribunal (ERT) a ordonné à la Banque de Maurice (BoM) de reconnaître officiellement la Bank of Mauritius Employees Union (BOMEU) comme interlocuteur syndical unique pour ses employés.

Pour rappel, en mars 2025, la BOMEU avait relancé sa mobilisation après un verdict favorable du tribunal du travail en 2022, confirmant son droit d'exister. En août 2025, le président de la BOMEU, Chidanand Rughoobar, avait été suspendu de ses fonctions à la BoM suite à une affaire d'arrestation. La direction évoquait des considérations disciplinaires. Le camp syndical dénonçait une manoeuvre visant à affaiblir le mouvement.

Tout s'est joué lors de la séance du 24 octobre, moment clé du dossier. La BoM avait demandé à vérifier la liste d'adhésion des employés transmise par le syndicat. Les résultats ont été sans appel : 210 signatures authentifiées sur 226, dix autres présentant de légères différences et sept non signées. L'ERT a jugé que la majorité légale était atteinte.

Le représentant légal de la BoM a alors reconnu que les conditions de l'Employment Relations Act étaient satisfaites. L'ordonnance place la BOMEU en position de «sole bargaining agent» pour un large éventail de postes, des analystes et bank officers jusqu'aux technical officers et employés de soutien. La BoM et la BOMEU devront désormais entamer les négociations collectives «au rythme que les circonstances requièrent». Le président du syndicat, Chidanand Rughoobar, a salué une victoire «pour les employés».

C'est la première reconnaissance syndicale à la BoM depuis la création de la BOMEU en 1976.