Ile Maurice: Physfed - Sanjiv Babooa accède à la présidence

La Physically Handicapped Persons Sports Federation (Physfed) a élu un nouveau comité directeur ce dimanche 2 novembre. Ancien membre de ce comité ainsi que de la Mauritius Paralympic Committee (MPC), Sanjiv Babooa, représentant le Triolet Training Athletics Club, occupe désormais le poste de président alors que Ruben Parsooramen a été élu en tant que vice-président.

En poste en 2019 en tant que secrétaire, à l'époque où la présidence était occupée par Mme Hewlett Nelson, Sanjiv Babooa, 54 ans, prend désormais les rênes de la Physfed qui compte un comité de 9 membres après les élections de ce dimanche. Détenteur d'un doctorat en administration, Sanjiv Babooa rappelle d'emblée que «la Physfed est une fédération qui travaille beaucoup pour l'intérêt des athlètes et pour le développement dans le sport. Cette élection était bien challenging car nous réalisons les nombreux défis que nous devrons relever.»

Impliqué dans le giron sportif depuis 1987, Sanjiv Babooa connaît bien la sphère dans laquelle évoluent les athlètes en situation de handicap. «Le sport à Maurice s'est beaucoup développé notamment au niveau des personnes handicapées et vulnérables. Maurice a su développer ses athlètes, à l'instar de Noemi Alphonse, et je suis très heureux aujourd'hui de faire partie de cette équipe dynamique qui commencera à revoir et à revaloriser ce système sportif afin de permettre des progrès continus.»

Pour Sanjiv Babooa, la considération des athlètes, notamment leurs aptitudes physiques ainsi que leur condition générale, se veut primordiale pour permettre à «ceux qui ont du potentiel de grandir. Il faut tout un système pour encadrer les athlètes en situation de handicap. Ils n'ont pas les mêmes besoins et n'évoluent pas dans le même cadre que les athlètes valides. Leur psychologie, leur santé et leur état physique doivent être pris en considération. Nous avons une équipe qui a beaucoup d'expérience dans le domaine et avec les facilités que peuvent nous offrir le ministère, les stakeholders et les sponsors, entre autres, nous pourrons trouver les ressources pour relever les défis qui sont devant nous.»

Si la base de ce nouveau comité sera notamment sa force administrative, celui-ci se réunira le 12 novembre pour décider de l'orientation qu'il compte donner au mouvement paralympique mauricien. Dépendant du budget et du calendrier des activités, organiser des championnats nationaux, notamment de para-athlétisme, demeure une possibilité avant la fin de cette année selon le nouveau président. «J'ai déjà organisé des championnats avec seulement quelques semaines de préparation, donc c'est tout à fait dans nos cordes.» Une initiative qui s'accorde avec la nouvelle vision de ce comité qui cherchera à bâtir sur la continuité avec des compétitions beaucoup plus régulières.