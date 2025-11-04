Niger: Au pays, une enquête épingle la qualité des eaux en sachet

À Niamey, une agence a publié une enquête sur le non-respect des normes d'hygiène sur de nombreux sites de production d'eau en sachets, très consommés au Niger. Le ministre du Commerce promet de remettre de l'ordre dans le secteur.

Au Niger, le secteur de la production d'eau en sachet est dans le viseur des autorités. Un rapport de l'Agence de normalisation, de métrologie et de certification (ANMC) tire la sonnette d'alarme. L'enquête de l'ANMC conclut que l'eau en sachet produite dans une grande partie des sites de Niamey ne respecte pas les normes en vigueur.

Sur les 64 sites de production visités par l'ANMC à Niamey, 60 opèrent dans des conditions d'hygiène précaires, rapporte la télévision nationale. La majorité des unités de production exercent dans l'informel. Elles sont parfois installées dans des habitations, avec une ignorance des règles d'hygiène, selon le rapport.

Une pollution organique

Le quotidien Le Sahel mentionne une filtration de l'eau qui peut être défectueuse ou inexistante dans certains cas, avec des taux élevés de nitrite qui indiquent une pollution organique - des traces d'urine ou de bactéries fécales - ainsi que des taux élevés de manganèse dans 60 % des échantillons analysés. Un non-respect des normes qui peut présenter un danger pour la santé des consommateurs.

Le ministre du Commerce met aussi l'accent sur les risques de contamination liée à l'exposition au soleil des sachets d'eau.

Les producteurs demandent un accompagnement technique

Lors de leur rencontre avec Abdoulaye Seydou, les représentants des producteurs ont demandé un accompagnement technique pour fournir une eau de qualité.

L'ANMC avait déjà épinglé le secteur de la production de pain à Niamey il y a quelques mois. Une dizaine de boulangeries avaient alors été fermées.