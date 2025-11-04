Ile Maurice: Une piétonne percutée, le conducteur recherché

4 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une habitante de Lallmatie, âgée d'une cinquantaine d'années, a été grièvement blessée après avoir été percutée par un autobus, dimanche, alors qu'elle marchait le long de Mahatma Road. Le véhicule impliqué ne s'est pas arrêté après l'impact.

Selon les informations recueillies par la police, la victime marchait sur le bas-côté de la route, à proximité d'un commerce, lorsqu'un autobus vert l'a heurtée de plein fouet. Il était environ 16 h 15. La quinquagénaire a été transportée d'urgence à l'hôpital SAJ, où elle a été admise. Son état de santé est jugé sérieux.

Les policiers dépêchés sur les lieux ont constaté la présence de traces de sang sur la chaussée, laquelle était sèche et non en travaux au moment de l'accident. Aucune dégradation d'infrastructure publique n'a été relevée.

Quelques heures après les faits, un autobus de la même couleur et correspondant à la description donnée a été repéré sur la même route. Le propriétaire du véhicule, un habitant de la localité, a indiqué aux enquêteurs que son bus revenait tout juste d'un garage à Riche-Mare après des réparations, et qu'il était conduit par un chauffeur de 55 ans, également originaire de la région.

Les lieux ont été examinés par les policiers du Scene of Crime Office et un photographe de la police. L'enquête se poursuit pour retrouver le conducteur impliqué dans ce délit de fuite.

