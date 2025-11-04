Ile Maurice: Une touriste blessée par l'hélice d'un bateau

Une sortie en mer a viré au drame dimanche matin, au large de l'île-aux-Bénitiers. Une touriste coréenne, âgée de 42 ans, a été grièvement blessée après s'être jetée à l'eau pour observer des dauphins. L'incident s'est produit vers 11 h 30, alors qu'elle participait à une excursion à bord d'un bateau de plaisance, parti de La Balise Marina, à Rivière-Noire.

Selon les informations, la touriste se trouvait parmi un groupe de dix passagers de différentes nationalités. Alors que le bateau était à environ 200 mètres des récifs, dans la région connue comme Trou-Zaiguille, elle se serait jetée à l'eau à l'arrière de l'embarcation, sans avertir le skipper ni les autres passagers. Malheureusement, dans sa chute, elle a été heurtée par l'hélice du bateau, qui l'a blessée à la cuisse gauche. Les membres de l'équipage et les passagers ont immédiatement alerté le skipper, qui a stoppé le moteur et procédé à sa récupération. La victime, gravement touchée mais consciente, a été sortie de l'eau et transportée d'urgence vers le débarcadère de Le Morne Angler's Jetty.

Sur place, une équipe médicale a pris le relais avant de la transférer à l'hôpital Dr Yves Cantin, Rivière-Noire, puis à l'hôpital Victoria, à Candos, pour y subir une intervention chirurgicale. Elle est actuellement hospitalisée et son état de santé est jugé stable.

La police du tourisme s'est rendue sur place peu après l'incident. Le skipper du bateau, âgé de 33 ans, a été soumis à un alcootest, qui s'est révélé négatif. Il a ensuite été entendu par les enquêteurs et sa version des faits enregistrée. Aucune faute professionnelle n'a, pour l'heure, été retenue contre lui. La déposition de la victime n'a pas encore pu être recueillie en raison de son hospitalisation. L'enquête se poursuit.

