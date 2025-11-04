Madagascar: Projet Volobe - La réfection de la route d'accès s'accélère, les premiers effets se font sentir

À plusieurs années de la mise en service de la centrale de Volobe Amont, le projet a déjà des impacts positifs sur le quotidien. La route d'accès se refait, les liaisons se sécurisent, l'économie locale s'apprête à connaître une relance.

Le chantier de réfection de la route reliant la commune rurale de Fanandrana à la zone de Volobe franchit une nouvelle étape. Sur le terrain, les travaux avancent à un rythme soutenu et les changements sont déjà perceptibles, tant pour la circulation que pour la vie économique des villages riverains.

Portée par un partenariat public-privé local, l'opération vise à sécuriser et fluidifier l'accès pour les populations des communes de Fanandrana, Ambodilazana, Satrandroy et Ifito, longtemps pénalisées par des dessertes difficiles. L'impulsion remonte à décembre 2024, lorsqu'une convention de collaboration a été signée entre la Région Atsinanana, la commune de Fanandrana, la Compagnie Générale d'Hydroélectricité de Volobe (CGHV), la Savonnerie Tropicale et Ivondro Carrière.

Chaque partenaire a pris des engagements précis pour crédibiliser la démarche. La Région conduit les travaux, mobilise les engins adaptés, assure la maintenance et rémunère ses équipes. La commune de Fanandrana prend en charge l'hébergement des personnels sur site et la logistique des formations pour la main-d'oeuvre locale.

Financement

Selon ses représentants, la CGHV aligne un budget de plus de 900 millions d'ariary pour les phases 1 et 2, couvrant le carburant et les lubrifiants pour les engins et le camion d'arrosage, l'acheminement des remblais, le transport par porte-char du compacteur et du bulldozer depuis Toamasina, la location d'un camion d'arrosage et d'un véhicule 4x4 de liaison, ainsi que l'accompagnement de la Région et de la commune dans le suivi.

L'entreprise met également à disposition ses cadres de référence environnementaux et sociaux et forme les équipes aux normes d'hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. La Savonnerie Tropicale et Ivondro Carrière apportent matériaux, main-d'oeuvre et déchets de carrière à prix préférentiels. Sur le linéaire, le chantier doit encore progresser jusqu'au PK 2+400, point critique en amont de la traversée par bac.

La prochaine phase consistera à engager les travaux de l'autre côté, en coordination étroite avec les autorités compétentes et les partenaires techniques. En parallèle, la construction d'une nouvelle barge pour la traversée du fleuve Ivondro arrive en phase de finalisation, tandis qu'une route industrielle est programmée pour accompagner le démarrage des travaux de construction de l'aménagement hydroélectrique.

Retombées

Au-delà des chiffres, les bénéfices se mesurent déjà en temps de trajet et en sécurité. Les engins déployés sont encadrés par des protocoles de sécurité et de gestion environnementale, avec pour horizon une accessibilité plus durable, une circulation mieux sécurisée et une continuité de service renforcée pour les usagers comme pour les opérateurs publics et privés.

Les retombées attendues concernent plus de 70 000 habitants : accès facilité aux services essentiels et aux marchés, transport de personnes, de produits agricoles et de biens mieux sécurisé, logistique fiabilisée pour la santé, l'éducation ou la sécurité civile, sans oublier l'emploi direct et indirect généré par l'achat local de biens et services. Les voix du terrain confirment ce basculement.

« La campagne de litchis et de girofles va commencer bientôt. Plus de 20 % des litchis exportés viennent de la commune de Fanandrana. La finalisation de cette première tranche représente déjà des impacts très positifs pour la relance économique de la zone de Volobe. Nous souhaitons la continuité des travaux sur la rive droite, où se trouve le grenier de Toamasina en fruits, girofles et vanille », souligne le maire de Fanandrana, Norbert Xavier. Dans les hameaux, l'effet psychologique n'est pas moindre.

« Après des années d'isolement, les minibus arrivent devant nos portes », se réjouit M. Marcel, habitant de la commune. Côté circuits commerciaux, la différence est palpable. « Pour acheminer nos produits vers Toamasina, nous devions payer d'abord le transport fluvial en pirogue jusqu'au chef-lieu, puis prendre le taxi-brousse. Cette première tranche réduit nos dépenses et fluidifie la circulation », explique M. Jeannot, commerçant.

Relance

La CGHV insiste sur la cohérence des travaux avec ses engagements de gouvernance environnementale et sociale : évaluation, prévention et suivi des impacts, signalisation adaptée, gestion des circulations d'engins, procédures d'urgence, dialogue continu avec les parties prenantes et mécanisme de retours et de plaintes. Pour cette compagnie, l'idée est de promouvoir de bonnes pratiques auprès des entreprises mobilisées et de leurs personnels, du port des EPI à la formation continue, pour ancrer la durabilité des gains.

À mesure que l'accès s'améliore, l'hinterland de Volobe s'ouvre. L'objectif ne se limite pas à un ruban routier plus praticable. Il s'agit de réactiver des chaînes de valeur agricoles, d'alléger le coût de la mobilité quotidienne et de reconnecter durablement des villages à leur chef-lieu comme au port de Toamasina. Le calendrier des récoltes donne l'urgence, les premiers kilomètres réhabilités en donnent la mesure. Sur cette route, la réfection n'est pas une fin en soi ; c'est un levier d'inclusion et de relance locale, posé sur un partenariat qui a choisi l'efficacité du terrain.