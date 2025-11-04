Angola: L'Armée angolaise forme 400 nouveaux officiers en technologie militaire

Huambo — Quatre cents officiers des Forces armées angolaises (FAA) ont entamé, ce lundi, l'année académique 2025/2026 dans le cadre de la formation supérieure en science et technologie militaire, dispensée à l'Institut supérieur de l'armée (ISEX), situé dans la province du Huambo.

Parmi ces militaires venus de diverses régions du pays, 45 suivent le cours de commandement et d'état-major, 252 participent à la promotion au grade d'officier supérieur, et 103 ont été sélectionnés pour la promotion au grade de capitaine.

Le cours destiné aux officiers supérieurs, d'une durée de dix mois, se déroulera dans la province du Huambo, dans le cadre du processus de modernisation des FAA, visant à répondre efficacement aux défis actuels dans le domaine militaire en Angola.

L'institution a salué les efforts des enseignants dans la préparation et la formation des officiers à différents niveaux, soulignant que ceux-ci ont permis la transmission des connaissances et des valeurs fondamentales de la vie militaire au sein de l'ISEX.

Le lieutenant-général a expliqué que le contenu de l'approche holistique de l'enseignement militaire constitue un ensemble complexe, qu'il est presque impossible d'intégrer dans un seul programme d'études. Il a, de ce fait, insisté sur la nécessité de dynamiser le plan de formation à travers divers niveaux thématiques de la discipline militaire.

« La qualité essentielle exigée dans le domaine scientifique est l'honnêteté intellectuelle, qui consiste à s'abstenir de tout plagiat, de l'appropriation indue des connaissances d'autrui sans référence ou citation appropriée, ainsi que de la vente ou de l'achat de travaux de fin d'études », a conseillé le lieutenant-général aux nouveaux officiers supérieurs admis à la formation.