Angola: Le Président de la République investit de nouveaux responsables de l'appareil d'État

3 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/DC/BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a procédé lundi, à Luanda, à l'investiture du nouveau secrétaire d'État et des vice-gouverneurs provinciaux récemment nommés.

Lors de la cérémonie, qui s'est tenue au Palais présidentiel de Cidade Alta, le Chef de l'État a formulé ses voeux de réussite aux nouveaux responsables, soulignant l'importance de l'engagement et du dévouement dans l'exercice de leurs nouvelles fonctions.

« Je vous souhaite plein succès dans l'accomplissement des missions que vous êtes appelés à assumer à partir de ce jour », a déclaré le Chef de l'État.

Conceição Luís Cristovão a été investi en qualité de secrétaire d'État aux Travaux publics, à l'Urbanisme et à l'Habitation, tandis que José Cumbo et Francisco Tchimbavo, ont été installés, respectivement, vice-gouverneurs de Cabinda chargés des secteurs politique et social, et économique.

Pour sa part, Américo Tchissassa a été investi comme vice-gouverneur de Benguela, en charge des Services techniques et des Infrastructures.

La cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, de plusieurs ministres et secrétaires du Président de la République.

