Angola: La production de café augmente de 40 % cette année

3 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AC/QCB/BS

Luanda — Dix mille cinq cents tonnes de café commercial ont été produites cette année en Angola, soit une hausse de 40 % par rapport à l'année précédente (2024), selon le directeur général de l'Institut national du café d'Angola (INCA), Vasco Gonçalves.

Le directeur général de l'INCA a déclaré à l'ANGOP, dans le cadre du 2e Festival national du café, tenu du 28 au 29 octobre de cette année à Luanda, que sur cette quantité, trois mille tonnes de café ont été exportées.

Il a souligné que le nombre de producteurs de café augmente dans le pays, ce qui contribue directement à l'accroissement de la production.

Cependant, il a plaidé pour un renforcement des efforts afin d'exporter le café avec une plus grande valeur ajoutée, plutôt que sous forme de matière première.

« Il est nécessaire que le café soit exporté déjà transformé, avec une valeur ajoutée, sous la forme de différentes marques de café », a affirmé Vasco Gonçalves.

Il a également précisé que le Festival national du café visait à promouvoir l'image du "grain rouge" et à encourager les producteurs, exportateurs et transformateurs à s'engager davantage pour dynamiser cette filière.

