Madagascar: Développement durable - Journées scientifiques sur l'entomologie à l'Université d'Antananarivo en décembre

De la pollinisation à la santé publique, l'entomologie sort du labo. À l'Université d'Antananarivo et au Parc Zà Bibikely, science et action se donnent rendez-vous pour la première édition des journées scientifiques sur l'entomologie.

L'Université d'Antananarivo ouvre un nouveau rendez-vous au croisement de la science et de l'action. Les 12 et 13 décembre 2025, la 1ᣴe édition des Journées scientifiques sur l'entomologie se tiendra à la fois sur le Campus universitaire et au Parc Zà Bibikely, à Havoana Land Imerinkasinina. Placé sous le thème « L'entomologie au service du développement durable : Agriculture, Santé et Conservation », l'événement est organisé avec le concours de partenaires institutionnels et techniques.

D'après les organisateurs, l'objectif est de montrer comment les insectes, alliés ou nuisibles, s'invitent au coeur des grands défis contemporains. Côté agriculture, les échanges porteront sur la pollinisation, la gestion intégrée des ravageurs et les solutions de biocontrôle. En santé, les regards se tourneront vers les vecteurs de maladies, la surveillance entomologique et les innovations thérapeutiques inspirées du vivant.

En conservation, le programme mettra en avant la protection des habitats, le suivi d'espèces indicatrices et les services écosystémiques rendus par l'entomofaune.

Multi acteurs

Au menu, conférences plénières, sessions thématiques, présentations de posters et discussions ouvertes réuniront chercheurs confirmés, doctorants, étudiants et passionnés de nature. Les organisateurs misent sur une programmation qui fait dialoguer laboratoires, ONG, institutions publiques et acteurs privés, avec l'ambition de déboucher sur des pistes concrètes pour Madagascar, où agriculture familiale, santé publique et préservation de la biodiversité s'entrecroisent au quotidien.

Dans un communiqué, les organisateurs des Journées scientifiques sur l'entomologie invitent les auteurs intéressés à soumettre leurs résumés avant le 17 novembre 2025. Entre vitrine scientifique et plateforme de solutions, ces deux jours entendent donner de l'épaisseur à une conviction partagée. Mieux connaître les insectes, c'est mieux nourrir, mieux soigner et mieux protéger - un triptyque devenu essentiel à l'ère des risques climatiques et sanitaires.