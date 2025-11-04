Madagascar: Enseignement - Les élèves revendiquent la reprise des cours

Des élèves ont manifesté hier sur la place du 13 Mai et devant le ministère de l'Éducation nationale pour exiger la reprise immédiate des cours. Face à cette mobilisation, les enseignants grévistes campent sur leur position, affirmant qu'ils ne reprendront pas le chemin des classes tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.

Alors que plusieurs établissements publics restent fermés depuis plus d'un mois en raison d'une grève persistante des enseignants et du personnel administratif, les élèves haussent le ton. Malgré l'appel lancé par la ministre de l'Éducation nationale, Karena Elis Hanitriniaina le dimanche 2 novembre pour une reprise du travail, la situation demeure bloquée.

Hier, à Antananarivo comme en région, de nombreux élèves ont été contraints de rentrer chez eux, les cours n'ayant toujours pas repris. Mais au lycée J.J. Rabearivelo, les élèves ont décidé de ne pas rester silencieux. Rassemblés sur la place du 13 mai, ils ont manifesté pour réclamer leur droit à l'éducation, brandissant des pancartes improvisées sur des feuilles A4 portant le message : « Rendez-nous notre droit ». Ils ont ensuite marché jusqu'au ministère de l'Éducation nationale à Anosy, où ils ont rejoint d'autres lycéens venus notamment du LMA et d'autres établissements.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Revendications.

Sur place, les élèves ont donné un ultimatum de 24 heures aux autorités pour reprendre les cours, dénonçant une perte de temps inacceptable. Face à cette mobilisation, les enseignants grévistes campent sur leur position, affirmant qu'ils ne reprendront pas le chemin des classes tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites.

Du côté des enseignants du Lycée Moderne Ampefiloha (LMA), le ton est ferme : la suspension des cours se poursuit. A rappeler que les grévistes réclament notamment le recrutement de tous les enseignants FRAM, l'augmentation de l'indemnité de craie à 200 000ariary, ainsi qu'une indemnité de logement de 300 000 ariary. Ils ont réaffirmé leur position : pas de reprise sans signature d'un protocole d'accord officiel, accompagné d'un décret d'application et d'une communication transparente à la presse. Une manière pour eux de garantir que leurs revendications soient prises au sérieux et connues du public.

Malgré leur colère, les enseignants assurent qu'ils respecteront les programmes scolaires, affirmant que les terminales reçoivent toujours des cours même durant les vacances. Ils rejettent ainsi toute accusation de manque de conscience professionnelle. Le bras de fer continue donc entre enseignants et autorités, tandis que les élèves, eux, s'inquiètent de plus en plus pour leur avenir scolaire.