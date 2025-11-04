Madagascar: Saison cyclonique 2025-2026 - Il suffirait d'un seul cyclone pour tout bouleverser

Alors que la saison cyclonique 2025-2026 débute sur le bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien, les premières tendances laissent entrevoir une activité proche ou légèrement supérieure à la normale.

Selon les prévisions régionales, 10 à 14 tempêtes pourraient se former dans le bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien. Cinq à huit d'entre elles pourraient atteindre le stade de cyclone tropical tandis que trois systèmes ont déjà été observés depuis le mois de juillet dernier. Ce qui confirme la thèse d'un début de saison dynamique. Les experts estiment que la majorité des zones de formation se situeront à l'est du bassin, loin des terres habitées.

Les trajectoires privilégiées devraient être paraboliques, c'est-à-dire se déplaçant d'abord vers l'ouest avant de s'incurver vers le sud. A en croire toujours les estimations des experts prévisionnistes, une telle « configuration réduit la probabilité d'impacts directs sur Madagascar, sans pour autant l'éliminer. »

Le contexte climatique global explique ces tendances. Une faible phase de La Niña dans le Pacifique et un Dipôle de l'océan Indien négatif favorisent une activité plus marquée à l'est, tandis qu'un anticyclone des Mascareignes moins puissant pourrait infléchir les trajectoires vers le sud. Le risque cyclonique est donc jugé « à minima climatologique » pour Madagascar. Ce qui veut dire : ni exceptionnellement élevé, ni faible.

La prudence reste toutefois de mise. Les spécialistes rappellent qu'il « suffit d'un seul cyclone pour provoquer des dégâts considérables, comme l'ont montré Batsirai en 2022 ou Freddy en 2023. » Les autorités appellent ainsi la population à maintenir les mesures de préparation habituelles. Il est, en effet connu que même une saison dite « normale » peut entraîner des conséquences graves sur un territoire aussi vulnérable que Madagascar. Face aux risques et dangers, la vigilance demeure le meilleur rempart.