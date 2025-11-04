Madagascar: Pollution de l'air - Atmosphère malsaine persistante pour Tana

L'air respiré par les habitants d'Antananarivo est irrespirable depuis plus d'une semaine. Selon le bulletin de Météo Madagascar couvrant la période du 24 au 31 octobre 2025, le niveau de concentration de particules fines PM2.5 (de diamètre inférieur à 2.5 micromètres) était sept fois supérieur au seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lequel est de 15µg/m3.

Un pic de pollution a été enregistré le 30 octobre à plusieurs points de surveillance, rendant l'atmosphère tananarivienne «malsaine pour tout le monde».

Pas mieux

Les jours suivants, la qualité de l'air dans la capitale n'a pas réellement évolué positivement. En effet, le dernier bulletin de Météo Madagascar, couvrant la période du 27 octobre au 3 novembre 2025, indique une qualité de l'air généralement malsaine pour les personnes sensibles à la pollution. Les concentrations des particules fines PM2.5 sont quatre fois supérieures aux normes nationales et à celles de l'OMS au niveau d'Ampandrianomby (DGM), Andraharo (UNICEF), Soanierana (CNRE) et Ambatobe (MADA-AQ).

Météo Madagascar de souligner qu'au cours des trois prochains jours, les conditions météorologiques devraient rester globalement favorables à l'accumulation des polluants. Néanmoins, des averses locales prévues pourraient contribuer à une amélioration temporaire de la qualité de l'air. Celle-ci pourrait donc demeurer malsaine pour les personnes sensibles en l'absence de précipitations significatives.