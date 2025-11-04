Ile Maurice: La mer se pare de rose - Naissance et espoir sous l'eau

Chaque année, un spectacle discret, mais fascinant, se joue sur la côte sud-est du pays. Pendant quelques heures seulement, la mer prend une teinte rosée, presque rouge. Ce n'est ni une marée colorée, ni une pollution mystérieuse, mais un phénomène naturel rare : la ponte des coraux. Sous la surface, des millions de minuscules colonies coralliennes se synchronisent pour libérer leurs gamètes - oeufs et spermatozoïdes - dans l'eau. Ces particules flottent à la surface, formant un voile rose pâle qui se déplace au gré des courants.

Ainsi, le phénomène est surtout visible là où les récifs sont encore bien vivants, notamment autour de Blue-Bay, Mahébourg et Pointe-d'Esny.

Cette effervescence survient généralement entre octobre et décembre, quelques jours après la pleine lune et juste après le coucher du soleil. Pour que ce miracle se produise, les coraux doivent libérer leurs gamètes simultanément, maximisant ainsi les chances de fécondation. Une chorégraphie millimétrée, réglée par la nature. Pour les biologistes marins, cette ponte est un signe d'espoir. Elle montre que malgré le réchauffement climatique et le blanchissement progressif des récifs, certains coraux restent en bonne santé et continuent de se régénérer.

Si la ponte des coraux attire la curiosité des habitants et des plongeurs, elle rappelle surtout l'importance de préserver les récifs, véritables poumons de nos lagons et abris pour la vie marine.

«Observer la ponte, c'est comme assister à la renaissance du lagon»,confie Yves, pêcheur de la région. «Cela signifie que les coraux gardent leur capacité à se reproduire, et qu'il est encore possible de restaurer les zones dégradées si nous protégeons ces écosystèmes.» Parallèlement, pour les habitants du littoral, ce moment suscite un mélange d'étonnement et de respect. «On voit la mer changer de couleur, et on sent qu'il se passe quelque chose d'important», raconte Sabrina Chetty, résidente de Mahébourg. «Les anciens disaient que c'était un signe de vie dans la mer. Aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi, c'est la nature qui continue son cycle malgré tout ce qu'elle subit.»

De plus, sous l'eau, le spectacle est encore plus saisissant. Des nuages rosés s'élèvent des coraux comme une brume vivante. «C'est un moment qui donne des frissons», témoigne un plongeur expérimenté de Blue-Bay. «Quand tu vois la mer se remplir de vie ainsi, tu réalises à quel point tout est fragile. Protéger le lagon n'est pas un luxe, c'est une responsabilité.» Il rappelle toutefois qu'il est déconseillé de toucher ou de déranger les coraux pendant cette période.

Le moindre contact ou mouvement brusque peut perturber leur reproduction. «C'est aussi un moment rare à filmer ou photographier, mais il faut le faire sans flash excessif et en évitant de remuer le sable, car la moindre particule peut affecter la visibilité et stresser les coraux.»