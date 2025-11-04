Ile Maurice: Dharam Gokhool met l'accent sur les mesures préventives plutôt que curatives

Le président de la République, Dharam Gokhool, a inauguré le Health and Wellness Event 2025, qui s'est déroulé sur deux jours, les lundi 27 et mardi 28 octobre, à l'auditorium Octave Wiehe de Réduit. Placé sous le thème «Ensemble pour une société en meilleure santé», cet événement a été initié par la Community Engagement Cell de l'Open University, avec pour objectif de permettre aux apprenants de progresser sur le plan académique mais aussi de jouer un rôle essentiel dans l'amélioration du bien-être de la société.

Dans son discours, le président Gokhool a souligné que, selon les statistiques sanitaires, 80 % des Mauriciens souffrent de maladies non transmissibles, insistant sur la nécessité de privilégier la prévention aux traitements. Il a affirmé que l'un des moyens d'atteindre cet objectif est d'encourager le recours à la médecine traditionnelle, annonçant que le gouvernement lancera prochainement le projet Ayush en collaboration avec le gouvernement indien, une initiative qu'il a qualifiée de louable.

Il a insisté sur l'importance de pratiquer régulièrement une activité physique comme la marche, qui joue un rôle essentiel dans le maintien d'une bonne santé. Par ailleurs, le président Gokhool a annoncé que le parcours de santé de la State House sera de nouveau ouvert au public en week-end, à partir du 9 novembre, et il a encouragé la population à en profiter.

De son côté, la junior minister à la Santé, Anishta Babooram, a réaffirmé le soutien indéfectible du ministère au bien-être des étudiants et a souligné l'importance d'une approche holistique du développement dans l'enseignement supérieur. Elle a insisté sur la nécessité d'offrir un soutien et un accompagnement adéquats afin de garantir le bienêtre des étudiants.

La prévention est plus rentable que le traitement des maladies déclarées. Le dépistage précoce des facteurs de risque et une intervention rapide permettent de prévenir les maladies et de réduire les coûts de santé à long terme. L'éducation aux bonnes habitudes de vie, comme l'alimentation, l'exercice physique et la gestion du stress, est moins coûteuse que le traitement des maladies qu'elle prévient. En adoptant des comportements plus sains, chacun diminue les risques de maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

Les mesures préventives, notamment la vaccination, le dépistage et les examens médicaux réguliers, facilitent la détection et le traitement précoces des maladies. Par exemple, la mammographie permet de dépister le cancer du sein à un stade précoce, ce qui améliore le pronostic, tandis que le contrôle régulier de la tension artérielle permet de détecter l'hypertension avant l'apparition de complications graves.