Madagascar: Programme 'Football For Schools' - Distribution de ballons de football dans 94 EPP d'Antananarivo

4 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La Fédération Malagasy de Football (FMF) poursuit le déploiement de son programme « Football For Schools" sur l'ensemble du territoire malgache, dans le but de promouvoir la pratique du football dès le plus jeune âge et de l'intégrer au parcours éducatif des enfants.

Dans le cadre de cette initiative, 94 écoles primaires publiques (EPP) réparties dans la région d'Antananarivo bénéficieront prochainement d'une dotation en ballons de football. Cette action s'inscrit dans la continuité des efforts entrepris par la FMF pour soutenir et encourager les écoliers, filles et garçons, à travers le sport. Le programme « Football for Schools », lancé à Madagascar en 2023 sous l'égide de la FIFA, vise à associer l'éducation et le football afin de promouvoir les valeurs de discipline, d'esprit d'équipe et de persévérance au sein des établissements scolaires.

Ce lundi, les EPP Ampefiloha et EPP Andavamamba ont été les premières à bénéficier de cette distribution de matériel sportif. La FMF entend poursuivre cette initiative dans d'autres écoles du pays au cours des prochaines semaines, confirmant ainsi sa volonté d'utiliser le football comme outil d'éducation et de développement social pour les jeunes Malgaches.

