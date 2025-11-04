Madagascar: Meeting de La Réunion - La Fédération clarifie le cas de Ralisinirina

La spécialiste du 1500 mètres, Marthe Ralisinirina, a récemment annoncé, sur les réseaux sociaux, qu'elle ne pourra pas participer au Meeting de La Réunion prévu le 29 novembre prochain, en raison de l'expiration de son passeport. Une déclaration qui a suscité de vives réactions et une vague de soutien en ligne.

« Le passeport de Marthe Ralisinirina n'a expiré que dimanche dernier. Pourtant, elle ne pourra pas être remplacée par une autre athlète. Son club est en train de gérer la situation », a déclaré, d'un ton ferme, le président de la Fédération Malgache d'Athlétisme (FMA), Dominique Raherison.

Selon ses explications, la Fédération n'a pas encore reçu les billets d'avion des cinq athlètes sélectionnés pour cette compétition, ce qui freine les démarches administratives, notamment la demande de visa et l'obtention de l'attestation du ministère de tutelle. « L'invitation a été reçue depuis un certain temps, mais jusqu'à présent, aucun billet d'avion ne nous a été transmis. Nous avons sollicité des explications auprès de la Ligue réunionnaise, mais nous n'avons toujours pas obtenu de réponse », a-t-il ajouté.

Les cinq athlètes concernés ont été désignés à l'issue d'une sélection nationale. Ils sont tous champions et championnes de Madagascar, et aucun changement ne peut être effectué d'après toujours ses explications. Par ailleurs, le président a évoqué le cas de Stéphanie Ginette Harilalaina, cheffe de délégation. « Nous avons demandé à ce qu'elle soit remplacée car elle est encore sous sanction au niveau de sa ligue », a-t-il souligné. Sans l'accuser, le président a laissé entendre que certains problèmes pourraient provenir d'elle, d'autant plus qu'elle a déjà obtenu son billet d'avion.

Le président reste dans l'attente d'une évolution favorable, tout en exprimant ses doutes quant à une éventuelle circulation de billets d'avion au niveau des clubs. Espérons que ces billets soient entre les mains de la FMA dans les plus brefs délais afin de lancer la demande de visa puisqu'il ne reste plus que 25 jours avant la course. Sinon, la situation risque de rappeler celle du marathon de Saint-Benoît où la Fédération s'est fait embobiner avec une détection sans suite concrète.

Liste de la délégation malgache :

Hommes :

3000M : Tsima Tahinjanahary Richard.

3000M : Rakotondrainy Heriniaina Elysé.

60M : JEAN Eric

Dames :

1500M : RALISINIRINA Marthe

200M : ANDRIANJAFY Anah