Madagascar: Toliara - L'art délicat de gouverner par ordonnance : une thèse de Doctorat fait sensation à Toliara

La salle de la Présidence de l'Université de Toliara a vibré, le vendredi 31 octobre 2025, au rythme d'un moment solennel et marquant pour la communauté universitaire : la soutenance de thèse de Laza Eric Donat Andrianirina, doctorant à l'École Doctorale Lettres, Humanités et Indépendance Culturelle.

Devant un parterre composé d'universitaires, d'étudiants, d'amis et de curieux, le chercheur a présenté avec éloquence et maîtrise son travail intitulé : « L'usage des ordonnances dans l'administration de l'État malgache : approche socio-juridique d'une pratique normative singulière »

Une thèse ambitieuse qui s'inscrit au coeur des enjeux politiques et juridiques de Madagascar, en questionnant les fondements et les conséquences d'une pratique souvent méconnue mais décisive dans la gestion de l'État.

Un jury de haut niveau pour une recherche d'exception

Le jury, composé d'éminents professeurs issus de plusieurs universités du pays, a suivi avec attention la présentation de Laza Eric Donat Andrianirina. Il était composé du :

Pr. Bernard Koto, Professeur titulaire à l'Université de Toliara, président du jury ;

Pr. Henri Rasamoelina, professeur à l'Université de Fianarantsoa et directeur de thèse ;

Pr. Heritiana Andriamalala, Université de Toliara, rapporteur interne ;

Pr. Jean-Claude Razaranaina, professeur titulaire à l'Université de Fianarantsoa, rapporteur externe ;

Pr. Yoclin Dahy, professeur à l'Université de Toamasina, examinateur.

Ce panel de haut niveau a permis un échange riche et constructif, à la hauteur de la complexité du sujet abordé.

Un thème au coeur de la gouvernance et du droit malgache

La thèse de Laza Andrianirina s'inscrit dans une approche socio-juridique du droit constitutionnel, interrogeant le rôle des ordonnances dans l'administration publique.

À travers une analyse approfondie et documentée, l'auteur met en lumière l'usage récurrent de cette technique normative depuis l'indépendance, soulignant ses enjeux, ses dérives potentielles et ses impacts sur le fonctionnement de l'État.

Selon lui, les ordonnances, instruments juridiques à mi-chemin entre le pouvoir exécutif et législatif, représentent une pratique hybride et complexe. Elles traduisent à la fois la recherche d'efficacité administrative et les tensions permanentes entre le respect du constitutionnalisme et la tentation du pouvoir autoritaire.

L'auteur évoque notamment les périodes de crises politiques où les ordonnances ont servi de levier institutionnel, comme en 1972, sous la direction du Général Gabriel Ramanantsoa, ou encore en 1975, durant le directoire militaire conduit par le général Gilles Andriamahazo. Ces exemples démontrent, selon lui, que les ordonnances ont souvent été le reflet des fragilités structurelles de l'État malgache et de sa difficulté à concilier légitimité démocratique et stabilité politique.

Une contribution majeure à la sociologie du droit

Ancien directeur général du Bureau indépendant anti-corruption (BIANCO), Laza Eric Donat Andrianirina est reconnu pour son intégrité morale et sa rigueur intellectuelle. Son expérience au coeur de l'administration publique et de la gouvernance lui a permis d'aborder cette étude avec un regard lucide et pragmatique.

Dans son exposé, il met en évidence ce qu'il qualifie d'« hybride normatif à effet anomique », une expression traduisant la manière dont certaines pratiques juridiques, lorsqu'elles sont mal encadrées, peuvent éroder la légitimité du droit et altérer la cohésion institutionnelle.

Sa démarche analytique, alliant droit, sociologie et science politique, offre un éclairage holistique sur un sujet crucial pour la consolidation de l'État de droit à Madagascar.

Des échanges enrichissants et une reconnaissance unanime

Au terme d'une soutenance de plus de deux heures, marquée par des échanges denses et stimulants, le président du jury, Pr. Bernard Koto, a tenu à saluer la qualité du travail présenté :

« Cette thèse répond scrupuleusement aux exigences scientifiques et académiques stipulées dans la charte de la thèse. Elle démontre une grande rigueur méthodologique et une maturité intellectuelle remarquable. » Et d'ajouter que cette soutenance marque ainsi une étape importante dans la recherche socio-juridique malgache, et renforce la réputation de l'Université de Toliara comme un pôle d'excellence intellectuelle et critique au service de la société.

Après délibération, le jury a décerné à Laza Eric Donat Andrianirina, le diplôme de Doctorat en Sciences Sociales, avec la Mention Très Honorable et Félicitations du jury à l'unanimité.