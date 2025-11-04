Sénégal: Lutte contre le chômage des jeunes - La plateforme AYEC officiellement lancée

La plateforme Africa Youth Employment Clock (AYEC) a été officiellement lancée au Sénégal. Cet outil mis en place par Word Data Lab en partenariat avec la Fondation Mastercard va permettre de mettre en lumière les opportunités et les défis auxquels font face les jeunes.

Word Data Lab en partenariat avec la Fondation Mastercard, a procédé hier, lundi 3 novembre au lancement officiel de l'Africa Youth Employment Clock au Sénégal ( qui signifie en français horloge pour l'emploi des jeunes en Afrique).

L'Africa Youth Employment Clock vise à soutenir le marché du travail en fournissant des données en temps réel et des prévisions sur l'emploi des jeunes au Sénégal. Depuis son lancement à l'échelle du continent, cet outil a permis de renforcer la prise de décision fondée sur les données en offrant des analyses actualisées sur les tendances de l'emploi des jeunes, les écarts entre les genres et les dynamiques sectorielles.

« C'est une plateforme qui permet d'avoir des données désagrégées et à temps réel sur la situation de l'emploi des jeunes en Afrique. Elle fournit des informations sur les jeunes au niveau national et par région. Par exemple combien y-a-y-il de jeunes en emplois, au chômage, inactifs et qui sont aux études. Quels sont les secteurs qui emploient le plus. Qu'est ce qu'on peut s'attendre comme évolution du marché des jeunes d'ici 2040. Dans la plateforme on trouvera des informations désagrégées par catégorie d'âges, par genre , par niveau d'éducation , par zone de résidence et par type d'emplois », explique Mamadou Mbodj, Senior data center chez Ward Data Lab.

Selon lui, cet outil peut jouer un grand rôle en guidant les pouvoirs publics à prendre les décisions idoines relatives à la réduction du chômage des jeunes..« Ce clock vient pour informer les décideurs publics en leur donnant les informations nécessaires afin de prendre des décisions et de cibler les politiques Parce que souvent l'Etat peut avoir des programmes intéressants, mais le problème c'est de toucher vraiment ceux qui sont dans le besoin et donc de pouvoir spécifier chaque intervention à une catégorie donnée de la population », indique-t-il.

Ahmadou Abdoul Gueye, représentant le ministre de l'emploi, de la formation professionnelle et technique, souligne que cet outil digital, accessible à tous, offre pour la première fois une plateforme continentale permettant de suivre, d'analyser et de comparer en temps réel la dynamique de l'emploi des jeunes à travers 54 pays africains.

Par ailleurs, il a fait part de la volonté du gouvernement du Sénégal à collaborer avec Word Data Lab et la fondation Mastercard afin d'actualiser les données nationales par l'horloge africaine et d'en faire un instrument de suivi de ses engagements nationaux et continentaux.

« L'horloge africaine de l'emploi des jeunes n'est pas seulement une innovation technologique, c'est une boussole pour l'avenir, un moteur de changement et surtout un pont entre la donnée et la décision. C'est aussi un outil de convergence africaine, car il permet d'harmoniser nos données, de comparer nos expériences et de favoriser la coopération régionale en matière de politique de l'emploi », soutien-t-il.