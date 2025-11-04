Sénégal: D'Illiman à Elimane!

4 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Abdoulaye Thiam

De joueur de seconde zone, Iliman N'Diaye est en passe de devenir la « Boss » de la sélection sénégalaise et surtout d'Everton (Premier League). Dribbles chaloupées, pointe de vitesse digne d'un Usain Bolt, jeu sans ballon, l'attaquant des « Toffees » déroute aussi bien ses adversaires que ses partenaires. Il joue.

Il fait jouer. Il marque. Il fait marquer. Illiman fait pratiquement tout. Défense. Attaque. Il était au four et au moulin au stade des Martyrs de Kinshasa et à celui de Juba Stadium, après avoir conquis le stade Abdoulaye Wade ou il est devenu la coqueluche du public.

Hier, c'est encore lui qui a ouvert le score lors du déplacement de son équipe au Stadium of Ligt de Sunderland (1-1) avant de sortir sur blessure à la 62eme minute avec la meilleure note 7.3.

À 10 jours du fameux Brésil -Sénégal (le 15 novembre) et à J-46 de la CAN, tout le Sénégal retient son souffle et prie pour son ELIMANE.

