Afrique: Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon 2025 - Carine Kogne et Johannes Amos Kodjo, sacrés lauréats de RFI

4 Novembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par M Djigo

La cérémonie de remise des prix aux lauréats de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon s'est tenue avant-hier, dimanche 2 novembre à Dakar. Ces prix, en hommage aux deux reporters de RFI assassinés à Kidal, au Mali en 2013, ont été décernés à la camerounaise Carine Kogne et au béninois Johannes Amos Kodjo.

La promotion 2025 de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon a livré son verdict avant-hier, dimanche 2 novembre, à Dakar. Cette année, le jury de RFI a distingué Carine Kogne, journaliste camerounaise, et Johannes Amos Kodjo, technicien radio originaire du Bénin. Créé en mémoire à ses deux reporters assassinés le 2 novembre 2013 à Kidal, au Mali, la bourse de RFI vise à promouvoir l'excellence journalistique au sein de la jeunesse africaine francophone.

« La Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon va apporter une saveur assez particulière à mon parcours de journaliste. Je ne savais même pas que je devais être lauréate, mais je sais que ce prix va m'apporter beaucoup dans ma carrière, et je pourrai faire de grandes choses », a déclaré Carine Kogne. En effet, les lauréats bénéficieront d'une formation de 2 semaines à Paris, à l'Institut national de l'audiovisuel pour le technicien et à l'Ecole de journalisme Sciences Po Paris pour le journaliste.

Selon le Directeur de RFI, Jean-Marc Four, la bourse est une « pierre à l'édifice ». « C'est une pierre à un édifice, un édifice d'un journalisme rigoureux, indépendant, libre, professionnel qui connaît son métier parce que quand on a les armes, quand on connaît vraiment son métier, on peut mieux résister à toutes les formes de pression et Dieu sait qu'elles sont multiples dans la région mais pas seulement. Globalement aujourd'hui sur la planète, faire le métier de journaliste librement et résister aux pressions est un véritable enjeu, les menaces ne cessent d'augmenter », a-t-il fait savoir.

À en croire Jean-Mar Four, la Bourse vise aussi à prolonger l'héritage de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. « C'est une évidence, cet héritage et je pense qu'ils en seraient heureux certainement s'ils étaient encore parmi nous, cet héritage c'est justement ça. C'est ce professionnalisme, cette indépendance, cette rigueur, c'est à ça que sert cette bourse », a-t-il rappelé. Le Directeur de RFI a profité de la cérémonie pour réclamer encore la lumière sur la mort de Ghislaine Dupont et de la Claude Verlon.

Pour cette douzième édition de la Bourse, ouverte aux 25 pays d'Afrique francophone, dix jeunes professionnels (5 techniciens de reportage et 5 journalistes) venant de 8 pays ont été sélectionnés parmi 245 candidatures. Tous ont bénéficié d'une formation au sein du Hub de France Médias Monde à Dakar, dispensée pendant deux semaines par Rachel Locatelli, responsable de la formation à RFI, et Chantal Lorho, rédactrice en chef adjointe à RFI.

