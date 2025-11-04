Élections générales du 28 décembre 2025 en Centrafrique, négociations avec des groupes rebelles centrafricains, relations avec Paris : mardi 3 novembre 2025, le président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra a fait le point sur ces sujets au micro de nos confrères de France 24.

En République centrafricaine (RCA), le président Faustin-Archange Touadéra s'est exprimé mardi 3 novembre 2025 au micro de nos confrères de France 24. Il s'est dit « confiant » en vue de l'élection présidentielle du 28 décembre prochain à laquelle il se présente pour briguer un troisième mandat après avoir fait adopter en 2023 une réforme constitutionnelle qui lui en donne le droit.

Confiant, celui qui dirige la RCA depuis 2016 l'est également au sujet du processus de paix, après avoir signé un accord avec deux des principaux groupes rebelles centrafricains, l'Unité pour la paix en Centrafrique (UPC) et Retour, Réclamation et Réhabilitation (3R). « Des discussions sont en cours » avec le Mouvement patriotique pour la Centrafrique (MPC) de Mahamat al-Kathim », assure-t-il.

S'il refuse de s'exprimer sur les négociations avec Moscou pour remplacer les mercenaires de Wagner présents sur son territoire, il s'est en revanche félicité des bonnes relations diplomatiques retrouvées avec Paris.

« Je ne suis l'otage de personne »

« Tout récemment, avec le président Macron, nous avons eu des échanges directs et francs et nous avons mis en place une feuille de route et je pense que les choses se passent très bien, a-t-il affirmé. Ça avance bien. Aujourd'hui, nous avons renoué nos coopérations dans plusieurs domaines et les choses se passent vraiment très bien. C'est dans ce sens-là que nous souhaitons que la coopération se tienne. Pas, comme vous le dites, avec des pressions ».

En 2021, Emmanuel Macron avait publiquement affirmé que son homologue centrafricain était l'« otage du groupe Wagner », avant de réduire drastiquement sa coopération et de retirer les troupes françaises déployées dans le pays. Aujourd'hui, Faustin-Archange Touadéra assure : « J'ai eu l'occasion de lui répondre en direct. Je ne suis l'otage de personne, je suis président des Centrafricains et je défends mon pays. Nous sommes en difficulté, nous sommes fragiles au sortir de la crise et nous voulons avoir des coopérations qui nous permettent de nous développer. Voilà tout. »

À noter que l'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en RCA Yao Agbetse a présenté le 29 octobre son rapport annuel devant l'Assemblée générale des Nations unies. Malgré une amélioration globale ces dernières années, la situation reste préoccupante dans le nord-est et le sud-est du pays, notamment à l'approche des élections générales prévues pour le 28 décembre prochain. Les groupes armés restent les principaux acteurs de l'insécurité en Centrafrique, avait-il entre autres souligné.