Congo-Kinshasa: Vers une redevance supplémentaire par passager pour financer la sécurité aéroportuaire

En République démocratique du Congo (RDC), une nouvelle redevance de sécurité aéroportuaire va bientôt être instaurée. Son montant : 30 dollars par passager. Elle s'appliquera à tous les vols internationaux, au départ comme à l'arrivée en RDC, selon les documents consultés par RFI. Objectif : financer la mise en place d'un système intégré de sécurité et d'immigration.

Selon un membre du gouvernement contacté par RFI, les 30 dollars seront ajoutés au prix des billets pour tous les vols internationaux commerciaux. Cette redevance sera perçue par les compagnies aériennes. Elle doit permettre de mettre en place un meilleur service de contrôle sécuritaire aux frontières de la RDC. Toujours selon la même source, cela fait partie d'un montage financier destiné à installer un système intelligent de sécurité, de contrôle d'accès et de traitement des demandes d'immigration.

Le contrat prend la forme d'un partenariat public-privé. Il a été signé avec la société américaine Securiport LLC, qui a déjà travaillé avec d'autres pays africains. Dans la répartition prévue, 15 % des montants perçus reviendront à l'État congolais et 85 % à Securiport.

Une autre redevance de 50 dollars existe déjà

Mais le sujet fait déjà grincer des dents en RDC. Les passagers sur les vols internationaux paient déjà 50 dollars de Go Pass, une redevance mise en place en 2009 et très critiquée.

Ce Go Pass devait financer la modernisation des infrastructures aéroportuaires, mais le flou autour de l'utilisation de ces fonds a poussé le Parlement à demander une enquête et Kinshasa reconnaît aujourd'hui que certaines clauses du contrat Go Pass ne peuvent plus être modifiées.

Selon les informations de RFI, une communication officielle du gouvernement est prévue pour donner tous les détails sur la nouvelle redevance.