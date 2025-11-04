Afrique: Budget 2026 - L'énergie privilégiée, le tourisme relégué au second plan

4 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Le budget 2026 de Madagascar privilégie fortement l'énergie. Tourisme, santé et accès à l'eau restent sous-financés, malgré les besoins essentiels de la population.

Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit un budget global de 15 777 milliards d'ariary, en légère hausse par rapport à 2025. Mais l'examen des allocations met en lumière des priorités très contrastées. Le ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures, déjà doté de 1 331 milliards d'ariary en 2025, voit son budget grimper à 2 049 milliards en 2026, soit une augmentation de près de 54 %. L'objectif officiel est de moderniser le réseau électrique et d'électrifier davantage le pays.

En parallèle, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, pourtant identifié comme un moteur de développement et d'emplois, chute de 961 milliards en 2025 à seulement 16 milliards en 2026, une baisse qui illustre la position marginale du secteur dans la stratégie actuelle.

Les autres secteurs essentiels montrent des évolutions plus mesurées. Le ministère de l'Éducation nationale passe de 1 562 milliards en 2025 à 2 315 milliards en 2026, reflétant l'importance accordée à l'enseignement, tandis que la Santé publique, qui bénéficiait de 921 milliards en 2025, voit son budget légèrement réduit à 856 milliards. Le secteur de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, crucial pour l'accès aux services de base, bénéficie d'une hausse modeste de 306 milliards en 2025 à 474 milliards en 2026, mais reste largement insuffisant face aux besoins d'une population dont près de la moitié n'a pas encore accès à l'eau potable.

Priorités

Lors du premier Conseil des ministres du gouvernement de la Refondation, six axes prioritaires ont été fixés : le suivi des ministères, l'accès à l'eau potable, la performance et les résultats, la bonne gouvernance, le développement rural et la responsabilité. L'objectif officiel est de garantir que chaque ariary dépensé ait un impact concret sur la vie des citoyens.

Pourtant, les chiffres révèlent une incohérence. Le budget de l'énergie dépasse largement celui de l'eau et de l'assainissement, et dépasse même celui de la santé, pourtant vitale pour le quotidien des Malgaches. Le tourisme, malgré son rôle potentiel de moteur économique et de création d'emplois, est relégué à une enveloppe presque symbolique.

Le gouvernement justifie cette répartition par la nécessité de soutenir la relance économique, protéger l'investissement et renforcer la collecte fiscale. Mais la comparaison entre 2025 et 2026 montre un déséquilibre manifeste entre les secteurs prioritaires annoncés et la réalité des financements. Et pour le moment, l'énergie gagne largement la partie, tandis que le tourisme, pourtant prometteur pour l'économie locale, reste à la traîne.

