Madagascar: Trafique de drogue - Deux Malgaches arrêtés à l'aéroport de Plaisance

À son arrivée à Maurice, une passagère malgache a été arrêtée en possession de 1,48 kilo de drogue synthétique. Un autre ressortissant malgache a également été interpellé.

Une Malgache a été arrêtée le lundi 27 octobre à l'aéroport international de Plaisance, à Maurice, avec 1,48 kilo de drogue synthétique dissimulée dans deux pots en plastique noir. Selon les médias locaux, elle venait d'arriver à bord du vol MK 289 d'Air Mauritius en provenance d'Antananarivo. Elle a été interceptée par les agents de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), qui ont procédé à une fouille de ses bagages.

À en croire les mêmes sources, les agents ont découvert que la valise qu'elle transportait ne lui appartenait pas. Une étiquette de bagage retrouvée sur elle portait le numéro MK 318151, enregistré au nom d'une autre personne.

Interrogée, elle a déclaré avoir agi sur instruction d'un homme identifié comme O.R.M., âgé de 36 ans, autoentrepreneur domicilié à Port-Louis. Selon ses déclarations, cet homme lui aurait demandé de transporter la valise et de retirer l'étiquette avant son arrivée à Maurice.

Série de coups de filet

Quelques heures après l'interpellation de la passagère, les officiers de la brigade antidrogue ont localisé et arrêté O.R.M. dans la salle d'accueil de l'aéroport, où il attendait l'arrivée des voyageurs. Un troisième individu, chauffeur malgache âgé de 33 ans, s'est également fait pincer dans le cadre de cette affaire. Il est actuellement détenu en attendant son transfert vers Madagascar. Les deux autres suspects ont été interrogés puis autorisés à repartir.

Ces derniers jours, une série de coups de filet à Maurice implique des compatriotes. Le jeudi 16 octobre, un Tananarivien s'est fait cueillir à l'aéroport avec 140 grammes de cannabis dissimulés dans un robot mixeur. Un second suspect malgache, résidant à Vallée-Pitôt, destinataire du colis, a lui aussi été capturé. Tous deux ont été placés en détention policière.

Un mois plus tôt, le samedi 27 septembre, une autre passagère malgache a été arrêtée à son arrivée à Maurice avec 62,4 grammes de cannabis cachés dans un haut-parleur portatif. N.M.R., âgée de 26 ans et originaire d'Andranomena, Antananarivo, avait tenté de quitter l'aéroport par le couloir vert.