Madagascar: Sport mécanique - Laro Razanakoto brille au Thailand super series

L'expatrié malgache en Thaïlande, Iaro Razanakoto, a bouclé en beauté la saison du Thailand Super Series et du Porsche Trophy, ce week-end, sur le circuit international de Chang, à Buriram.

Ivre de bonheur, Iaro Niaina Razanakoto, surnommé « Bou », et son copilote Sathapond Veerchune, alias « Max », au volant d'une Porsche 718 Cayman GT4 RS Club Sport de la Team B-Quik Absolute Racing, terminent troisièmes au classement général (overall) et premiers de leur catégorie au Porsche Trophy. Les courses comptant pour la dernière manche du Thailand Super Series (TSS) de la saison se sont tenues sur le circuit international de Chang, en Thaïlande. La TSS est un championnat de course automobile d'Asie du Sud-Est réunissant des voitures Gran Turismo GT4 et GT3.

Au classement général, l'équipage Mitchell Cheah Min Jie - Naquib Azlan du Wing Hin Motorsport, dans la catégorie GT4, termine en tête devant Hayden Haikal et Daniel Bilski de l'AAS Motors. Ces deux équipages sont respectivement sacrés champions et vice-champions de la saison.

«J'ai tout fait pour boucler chaque tour en dessous de 48 secondes... Je croyais que nous étions premiers overall. Nous avons été pénalisés de cinq secondes car mon coéquipier a fait plusieurs sorties de piste», explique Iaro. Les deux pilotes se relaient au volant. Son copilote, Max, a effectué neuf sorties de piste au total. Iaro Razanakoto intégrera la saison prochaine les courses GT3.

Un samedi difficile

Samedi, la Porsche a rencontré un problème moteur et a dû regagner les stands pour réparations. La voiture ne dépassait pas 240 km/h, contraignant l'équipage à abandonner. La Team B-Quik Absolute Racing n'a donc pas pu terminer la séance de qualification et a été placée dernière sur la grille de départ le dimanche.

Les voitures GT3 sont plus puissantes et technologiquement plus avancées, tandis que les GT4 sont moins puissantes et plus proches des modèles de série. Les GT3 se distinguent par une aérodynamique sophistiquée et exigent une grande maîtrise de pilotage.

Iaro pratique la discipline depuis huit ans. Il avait déjà terminé troisième au Grand Prix de Bangsean dans la catégorie Super Car Grand Tourisme 4 (GT4) lors du Porsche Sprint Challenge, et remporté le trophée «Rising Star of Thailand» au sein du Motorsport thaïlandais. Le pilote malgache a signé son premier contrat avec Porsche Asie en 2023 et a décroché la même année le titre de champion de Thaïlande en GT4.