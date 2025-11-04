Congo-Kinshasa: Au moins 18 civils blessés à Mashango lors des combats entre AFC-M23 et Wazalendo

La situation reste tendue et volatile ce mardi 4 novembre dans les groupements de Kihondo et Bukombo, au sein de la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru. Depuis plusieurs jours, cette zone est le théâtre de violents affrontements entre les rebelles de l'AFC-M23 et les combattants Wazalendo du Collectif des Mouvements pour le Changement (CMC/NYATURA).

La veille, une patrouille de l'AFC-M23 a été prise en embuscade par les combattants du CMC au niveau du village Mashango, dans le groupement de Bukombo. Selon plusieurs sources locales, des dizaines de civils, notamment des habitants de Katsiru venus à Mashango pour des travaux communautaires, se sont retrouvés piégés dans les échanges de tirs.

Au moins 18 civils blessés ont été admis à l'hôpital de référence de Mwesso, situé dans le territoire voisin de Masisi, selon des sources médicales.

Depuis plusieurs semaines, une grande partie de la chefferie de Bwito est affectée par ces affrontements récurrents. Les rebelles de l'AFC-M23 s'opposent aux groupes Wazalendo, dont celui dirigé par Dominique Ndaruhutse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A la suite de ces affrontements, plusieurs villages ont été vidés de leurs habitants. Des déplacés se sont regroupés dans et autour de Mwesso. Certains résistent encore à Birambizo. D'autres ont fui vers le groupement de Kanyabayonga, plus au nord.

Ces combats aggravent une crise humanitaire déjà préoccupante dans la région. Les populations déplacées manquent de soins, de nourriture et de protection, tandis que les hostilités continuent de compromettre la sécurité des civils.