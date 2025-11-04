Afrique: CAF/Ligue des champions - Le FC Lupopo jouera ses matchs à domicile au stade TP Mazembe

4 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Football club Saint Éloi Lupopo disputera ses matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF au stade TP Mazembe de Kamalondo, à Lubumbashi. C'est ce qu'a confirmé une source proche du club à Radio Okapi, ce mardi 4 novembre 2025.

Selon cette source, les Cheminots ont sollicité et obtenu l'accord des dirigeants des Corbeaux pour utiliser cette infrastructure.

Cette solution locale permettra à Lupopo d'éviter les déplacements, comme par le passé, à Kinshasa ou en Zambie, loin de ses supporters, qui jouent le rôle de douzième homme pour pousser l'équipe à se surpasser. Toujours selon la même source, certains supporters saluent cette décision. Pour eux, il est temps de taire les divergences internes entre équipes et de regarder dans la même direction, pour le bien du football congolais.

Les Cheminots du FC Saint Éloi Lupopo héritent d'un groupe relevé, le groupe C, aux côtés des Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, d'Al Hilal Omdurman du Soudan et du Mouloudia d'Alger. Leurs adversaires ont été connus à l'issue du tirage au sort effectué lundi à Johannesburg, en Afrique du Sud.

