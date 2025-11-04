Congo-Kinshasa: La Police présente à Kisangani 12 présumés criminels arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo

La Police nationale congolaise (PNC) a présenté ce lundi 3 novembre à Kisangani les résultats de l'opération Ndobo, menée dans plusieurs quartiers de la ville. Douze présumés criminels ont été arrêtés au cours de patrouilles ciblées, et présentés à la population et aux autorités politico-administratives de la province de la Tshopo, lors d'une cérémonie à l'esplanade du foyer social de la commune Kabondo.

Les suspects, tous menottés, étaient accompagnés de cinq armes de guerre et deux fusils artisanaux de type Yakoma. Ils sont poursuivis pour vols à mains armées, meurtres et extorsion. Selon le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, plusieurs d'entre eux sont passés aux aveux :

« Tel a avoué avoir volé, un autre dit avoir tué cinq personnes, tel autre déclare avoir tué trois policiers... Avec tous les risques, nous les avons arrêtés et après les avoir verbalisés, nous les mettons à la disposition de la justice ».

Une opération initiée pour restaurer la sécurité

L'opération Ndobo, initiée par le ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani, a été intensifiée dans la Tshopo par le commissaire divisionnaire Elvis Palanga depuis sa prise de fonction. Elle vise à démanteler les réseaux criminels et à restaurer la sécurité dans la province.

Le chef de la Police dans la province de la Tshopo a salué la bravoure des éléments de la Police et a lancé un appel au respect mutuel et à la collaboration entre les forces de l'ordre et la population :

« Pour réussir le pari d'une province sécurisée, nous avons besoin d'une franche collaboration entre la police et les citoyens ».