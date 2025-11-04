Congo-Kinshasa: La Police présente à Kisangani 12 présumés criminels arrêtés dans le cadre de l'opération Ndobo

4 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Police nationale congolaise (PNC) a présenté ce lundi 3 novembre à Kisangani les résultats de l'opération Ndobo, menée dans plusieurs quartiers de la ville. Douze présumés criminels ont été arrêtés au cours de patrouilles ciblées, et présentés à la population et aux autorités politico-administratives de la province de la Tshopo, lors d'une cérémonie à l'esplanade du foyer social de la commune Kabondo.

Les suspects, tous menottés, étaient accompagnés de cinq armes de guerre et deux fusils artisanaux de type Yakoma. Ils sont poursuivis pour vols à mains armées, meurtres et extorsion. Selon le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej, plusieurs d'entre eux sont passés aux aveux :

« Tel a avoué avoir volé, un autre dit avoir tué cinq personnes, tel autre déclare avoir tué trois policiers... Avec tous les risques, nous les avons arrêtés et après les avoir verbalisés, nous les mettons à la disposition de la justice ».

Une opération initiée pour restaurer la sécurité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'opération Ndobo, initiée par le ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani, a été intensifiée dans la Tshopo par le commissaire divisionnaire Elvis Palanga depuis sa prise de fonction. Elle vise à démanteler les réseaux criminels et à restaurer la sécurité dans la province.

Le chef de la Police dans la province de la Tshopo a salué la bravoure des éléments de la Police et a lancé un appel au respect mutuel et à la collaboration entre les forces de l'ordre et la population :

« Pour réussir le pari d'une province sécurisée, nous avons besoin d'une franche collaboration entre la police et les citoyens ».

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.