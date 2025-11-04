Congo-Kinshasa: Les professionnels de santé au Kwilu en sit-in pour réclamer leurs droits sociaux

Les agents et cadres de la santé publique, toutes catégories confondues, ont organisé un sit-in lundi 3 novembre devant le gouvernorat de la province du Kwilu dans la ville de Bandundu. Ce mouvement vise à exiger du gouvernement congolais le respect des engagements pris lors des négociations avec la partie syndicale.

Arborant calicots, affiches et scandant des slogans revendicatifs, ces professionnels de santé dénoncent une série de manquements, notamment les arriérés de la paie complémentaire, la non-intégration de cette dernière dans la paie ordinaire, le manque de mécanisation de nombreux agents, ainsi que l'absence d'alignement à la prime de risque.

Dr Rachidi Kibalubu, président de l'intersyndicale des professionnels de santé du Kwilu, s'est exprimé :

« Nous avons un certain nombre de réclamations vis-à-vis du gouvernement congolais qui ne respecte pas ses engagements. Cela fait plusieurs années que des accords sont signés, mais ils ne sont jamais concrétisés. La paie complémentaire est en souffrance depuis des mois, certains accusent 2 à 5 mois d'arriérés. Nous exigeons son intégration dans la paie ordinaire au plus tard au premier trimestre 2026 ».

Le Dr Kibalubu a également dénoncé la situation de nombreux agents non mécanisés depuis 10, voire 30 ans, ce qui compromet leur avenir professionnel et leur retraite. Il a par ailleurs déploré le fait que la majorité des professionnels de santé ne bénéficient pas de la prime de risque, malgré les dangers constants auxquels ils sont exposés.

Face à ces revendications, les professionnels de santé appellent le gouvernement central à prendre ses responsabilités et à mettre fin à ce qu'ils qualifient d'injustice sociale persistante. Ils promettent d'autres actions de grande envergure si leurs demandes ne sont pas prises en compte dans les délais raisonnables.

Ce sit-in à Bandundu s'inscrit dans un mouvement de grogne généralisée observé dans plusieurs provinces du pays, où le personnel soignant réclame de meilleures conditions de travail et une prise en charge digne.