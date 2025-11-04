Congo-Kinshasa: Le gouvernement annonce l'asphaltage des routes dans les 7 territoires du Maniema - Une première depuis plus de 60 ans

4 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministre national des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza, a annoncé le lundi 3 novembre, un vaste programme de modernisation des routes et infrastructures dans les sept territoires du Maniema, incluant notamment le lancement des travaux d'asphaltage de la voirie urbaine de Kindu.

Cette annonce a été faite lors de la 2e conférence provinciale sur les mines, l'énergie et les infrastructures, organisée à Kindu. Une première dans l'histoire de la province depuis l'indépendance.

Le ministre a précisé que ce projet sera exécuté en deux phases. La première concerne les routes dans les villes de Kasongo, Pangi (jusqu'à Kalima) et Kibombo, tandis que la deuxième phase va cibler Kabambare, Kailo et Lubutu.

« Nous allons, pour la première fois depuis l'indépendance, commencer à asphalter des routes dans les territoires du Maniema. Ce n'est plus une promesse, des dispositions sont déjà prises avec l'Office des Routes et l'OVD pour financer ces travaux à partir du Trésor public », a affirmé John Banza.

Ce programme s'inscrit dans la volonté du Président de la République de renforcer l'unité nationale par les infrastructures, a-t-il fait savoir.

À ce titre, le ministre a rappelé que l'un des objectifs principaux est de désenclaver le Maniema en connectant ses routes nationales aux provinces voisines :Tshopo, Lomami, Grand Katanga et Sud-Kivu.

Il a notamment cité le tronçon Kisangani-Ubundu, comme axe prioritaire pour améliorer l'accès au Maniema depuis le nord du pays.

État des ponts : des évaluations en cours

Outre les routes, le ministre a également évoqué la dégradation avancée des ponts dans la province. Il a indiqué avoir laissé sur place des équipes techniques pour effectuer des évaluations précises, en vue d'une réhabilitation rapide.

Ce plan d'investissement massif marque une étape importante dans le développement des infrastructures au Maniema, longtemps isolée. Une mise en oeuvre réussie pourrait transformer le quotidien des populations et dynamiser les échanges économiques dans cette province riche mais enclavée.

