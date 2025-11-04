Congo-Kinshasa: L'UOM organise sa 1ere journée gynéco-obstétricale pour renforcer les compétences médicales sur la césarienne

L'Université officielle de Mbuji-Mayi (UOM) a lancé, dimanche 2 novembre, sa toute première journée gynéco-obstétricale. Organisée par le département de gynécologie-obstétrique, cette initiative visait à renforcer les capacités des professionnels de santé du Grand Kasaï sur les bonnes pratiques liées à la césarienne.

Placée sous le thème « Guide d'une bonne pratique de la césarienne : de la préparation à la prise en charge du nouveau-né et à la surveillance post-opératoire », cette journée a réuni plusieurs médecins venus des provinces voisines, notamment le Kasai Central, le Sankuru et la Lomami.

Le chef du département de gynécologie-obstétrique, Dr Célestin Kadima, a souligné l'importance de cette mise à niveau, même pour des gestes médicaux pratiqués de longue date :

« Ce n'est pas parce que nous réalisons des césariennes depuis longtemps qu'il ne faut pas renforcer les capacités. Le contexte évolue, les recommandations changent, et il est crucial que le personnel clé de la santé se mette à jour », a-t-il déclaré.

Au coeur des échanges : la préparation psychologique des femmes enceintes, les protocoles d'anesthésie, les droits des patientes, l'usage du matériel adapté, et les dernières recommandations en matière de chirurgie obstétricale.

Cette journée s'inscrit également dans le cadre de l'appui au programme national de maternité gratuite, déjà en vigueur au Kasaï-Oriental. L'objectif, selon l'université, est de garantir un encadrement médical de qualité pour les mères et les nouveau-nés dans un contexte de gratuité des soins.

Les organisateurs ont exprimé leur volonté de pérenniser ce rendez-vous scientifique, pour continuer à favoriser le partage d'expériences et la mise à jour des pratiques médicales dans la région.