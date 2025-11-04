Congo-Kinshasa: Le Directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau assure que les travaux sur le corridor Sakania-Banana seront achevés d'ici fin 2027

4 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) fait état d'avancées significatives dans la réalisation du corridor routier Sakania-Banana, un axe stratégique de 3 300 kilomètres qui traverse 11 provinces de la République démocratique du Congo.

Invité de Radio Okapi ce mardi 4 novembre, le Directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, a indiqué que l'ensemble des travaux devrait être finalisé d'ici fin 2027, conformément au calendrier du gouvernement.

Selon Nico Nzau Nzau, le dernier tronçon encore en construction long de 850 km relie Mbuji-Mayi à Nguba. Ce chantier est mené en collaboration avec les partenaires du programme sino-congolais, dans le cadre du partenariat infrastructure-ressources.

Le corridor Sakania-Banana constitue un axe stratégique pour la connectivité nationale. Il permettra de relier le sud-est minier de la RDC au littoral atlantique, en passant par le Kasaï, le Kongo-Central, le Katanga et d'autres provinces enclavées.

Outre son rôle économique, ce projet s'inscrit dans la vision d'intégration nationale portée par le gouvernement congolais, qui mise sur les infrastructures pour stimuler la croissance et réduire les inégalités régionales.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.