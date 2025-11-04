Congo-Kinshasa: Le Directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau assure que les travaux sur le corridor Sakania-Banana seront achevés d'ici fin 2027

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT) fait état d'avancées significatives dans la réalisation du corridor routier Sakania-Banana, un axe stratégique de 3 300 kilomètres qui traverse 11 provinces de la République démocratique du Congo.

Invité de Radio Okapi ce mardi 4 novembre, le Directeur général de l'ACGT, Nico Nzau Nzau, a indiqué que l'ensemble des travaux devrait être finalisé d'ici fin 2027, conformément au calendrier du gouvernement.

Selon Nico Nzau Nzau, le dernier tronçon encore en construction long de 850 km relie Mbuji-Mayi à Nguba. Ce chantier est mené en collaboration avec les partenaires du programme sino-congolais, dans le cadre du partenariat infrastructure-ressources.

Le corridor Sakania-Banana constitue un axe stratégique pour la connectivité nationale. Il permettra de relier le sud-est minier de la RDC au littoral atlantique, en passant par le Kasaï, le Kongo-Central, le Katanga et d'autres provinces enclavées.

Outre son rôle économique, ce projet s'inscrit dans la vision d'intégration nationale portée par le gouvernement congolais, qui mise sur les infrastructures pour stimuler la croissance et réduire les inégalités régionales.