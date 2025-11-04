Congo-Kinshasa: Des pluies diluviennes causent d'importants dégâts à Kalehe

Une forte pluie accompagnée de grêle a provoqué d'importants dégâts matériels dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 novembre 2025 dans plusieurs villages du territoire de Kalehe, au Sud-Kivu. Selon la société civile locale, les localités de Lukera, Mukwija et Kiniezire, dans le groupement de Mbinga Nord, ont été particulièrement touchées.

Au moins une dizaine de maisons ont été endommagées, certaines totalement détruites, et l'hôpital de Kiniezire a subi des dégâts partiels. Des éboulements de terre ont également été signalés, fragilisant plusieurs habitations et exposant les populations à de nouveaux risques d'effondrement.

Les précipitations ont également ravagé les cultures dans plusieurs villages, notamment à Kalangala, Muganzo, Kabugi et Sanzi. Haricots, arachides, maïs et soja ont été emportés, mettant en péril la sécurité alimentaire des familles agricoles de la région.

Benjamin Mungazi, acteur de la société civile, appelle les habitants vivant dans des zones à risque à la prudence. Il lance également un appel urgent à la solidarité : « Nous demandons l'appui des organisations gouvernementales, des ONG et des personnes de bonne volonté pour venir en aide aux sinistrés et à l'hôpital de Kiniezire. »

Un soutien financier ou en nature (vivres, matériaux de construction, semences) est nécessaire pour permettre aux victimes de reconstruire et relancer leurs activités agricoles.