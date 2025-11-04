Congo-Brazzaville: Transporturbain - Gozem démarre avec ses activités à Brazzaville

La Super App africaine, Gozem spécialisé dans les solutions digitales de transport urbain lancera officiellement, le 5 novembre, ses activités en République du Congo, notamment à Brazzaville qui constitue la phase pilote de cette plateforme, en attendant d'aller à la conquête d'autres villes congolaises.

La capitale congolaise marque, pour les responsables de Gozem, une nouvelle étape dans son développement en Afrique francophone, précisément au Togo, au Benin, au Gabon et au Cameroun où la start-up est déjà présente avec plus de 7000 mille véhicules.

« Nos objectifs sont : Développer des compétences dans plusieurs secteurs d'activités à travers des services innovants qui impactent des milliers de vie dans les communautés où nous sommes implantés », a déclaré le cofondateur de Gozem, Raphaël Dana lors de la conférence de presse d'avant lancement des activités.

Il a souligné que le choix porté sur le Congo Brazzaville symbolise leur vision panafricaine de bâtir une Super App au service des Africains, en partant de leur besoin concret.

Considérant cette plateforme cent pour cent digital comme un super hub d'Afrique, sa raison d'être est, d'après le responsable des opérations, Manfreed Tomegah, de créer un potentiel et une dynamique dans la réglementation du marché des transports à Brazzaville où Gozem va démarrer avec 1700 véhicules en attendant sa montée en gamme pour atteindre le cap de 2000 véhicules dans les prochains mois.

« A partir du 5 novembre, les habitants de Brazzaville peuvent profiter de quatre services de transport au sein de l'application Gozem, chacun conçu pour répondre à un besoin spécifique du quotidien », a-t-il souligné.

Par ailleurs, Gozem qui ne vient pas se substituer aux taxis vert et blanc se veut un complément pour ce moyen de transport en leur offrant la technologie et la visibilité tout en créant de nouvelles opportunités de revenus pour les chauffeurs partenaires désignés par « Champions ». Pour les usagers, cette plateforme va apporter un plus dans la mesure ils peuvent commander un taxi depuis leur domicile ou lieu de travail grâce à la géolocalisation et la traçabilité des trajets en téléchargeant l'application.

Aussi, Gozem qui travaille en connexions avec les acteurs de l'économie, notamment les vendeurs des voitures, les supermarchés, les banques et autres opérateurs veut encourager l'inclusion financière, via des solutions de paiement digitalisées, en encourageant l'économie locale à travers des partenariats avec des garages, assurances et opérateurs mobiles.

Pour marquer son arrivée à Brazzaville, Gozem lance deux spécificités destinées à faire découvrir la Supe App au grand public. Pour ce faire, il propose de remise de bienvenue et un programme de parrainage. « Nous proposons des offres de 50% de réduction sur les deux premières courses », a fait savoir Epiphane Goka, Manageur de la cité de Brazzaville.