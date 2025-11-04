Afrique: Coupe africaine de la Confédération - L' AS Otohô désormais fixée

La Confédération africaine de football a procédé le 3 novembre en Afrique du sud au tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe africaine de Confédération. L' AS Otohô connait à la fois ses adversaires et le calendrier de ses rencontres.

Logée dans le groupe C, l'AS Otohô débute sa compétition le 23 novembre en Afrique du sud en affrontant Stellenbosch Fc lors de la première journée. L' AS Otohô recevra dans la deuxième journée les Algériens de CR Belouizdad le 30 novembre et va clôturer la phase aller le 25 janvier 2026 en Tanzanie face à Singuida Black stars.

La manche retour de cette confrontation se disputera le 1er février à Brazzaville dans le cadre de la quatrième journée. L'AS Otohô jouera son match de la cinquième journée le 8 février à domicile contre Stellenbosch Fc. Lors de la dernière journée, l'AS Otohô sera reçue le 15 février par CR Belouizdad.

Les deux premiers du groupe seront qualifiés pour les quarts de finale que l'AS Otohô n'a jamais atteint lors de ses deux précédentes participations. Peut-être la troisième sera-t-elle la bonne !