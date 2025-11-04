Congo-Kinshasa: Culture et civilisation - Félix Tshisekedi présent à l'inauguration du Grand Musée d'Égypte

Après sa participation à la Conférence de Paris consacrée à la crise humanitaire dans les Grands Lacs, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la Première dame, Denise Nyakeru, a effectué le 31 octobre un déplacement pour le Caire, en Égypte, sur invitation de son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Les deux chefs d'État ont évoqué, au cours de leur rencontre, des questions de coopération bilatérale et d'amitié historique entre leurs pays respectifs. La République démocratique du Congo et la République arabe d'Égypte sont liées, en effet, par des accords de coopération militaire portés par une commission mixte.

Le président Al-Sissi a exprimé, par ailleurs, sa gratitude au président Tshisekedi pour sa réponse positive à l'invitation qu'il lui avait adressée le 4 septembre année de participer à l'inauguration, le 1er novembre, du Grand Musée d'Égypte (GME).

Présenté comme le plus grand musée archéologique au monde dédié à une seule civilisation, le GME est un projet titanesque qui incarne à la fois l'ambition culturelle de l'Égypte et les multiples défis que le pays a dû affronter pour concrétiser ce rêve. Lancé en 2002, il a été bien plus qu'un simple chantier muséal ; c'est une entreprise pharaonique destinée à redéfinir la préservation et la mise en valeur du patrimoine antique.

Le GME abrite deux galeries d'expositions permanentes, un espace dédié à la collection complète de Toutankhamon exposée pour la première fois sous un seul toit, des laboratoires de restauration ultramodernes, un musée pour enfants, un musée dédié aux barques solaires du roi Khéops, un centre de conférences, ainsi que des zones commerciales et éducatives.