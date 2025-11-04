Congo-Kinshasa: La vidéo d'Éric Zemmour critiquant Félix Tshisekedi est un deepfake

En République démocratique du Congo, une vidéo d'Éric Zemmour est en train de devenir virale sur les réseaux sociaux. On pense y voir, à tort, le président du parti politique français Reconquête, critiquant Félix Tshisekedi. Vérification faite, il s'agit d'un deepfake, un hypertrucage généré par intelligence artificielle.

C'est un auditeur congolais qui nous a signalé cette fausse information. À en croire une vidéo mensongère diffusée sur les réseaux sociaux ces derniers jours, Éric Zemmour aurait ouvertement critiqué Félix Tshisekedi lors d'une interview télévisée. Durant plus de cinquante secondes, on pense, à tort, l'entendre dire que « Tshisekedi est complètement à côté de la plaque. Même ses homologues Paul Kagame l'ont compris que ce monsieur est complètement à côté de la plaque. Il est le seul président au monde qui a fait de voyages inutiles depuis l'histoire du monde ». Cet extrait est activement partagé sur TikTok, X, Facebook et WhatsApp, dans le but de dénigrer le président congolais.

Un deepfake généré par IA

En réalité, il s'agit d'un deepfake, un hypertrucage visuel et sonore. Le président du parti politique français, Reconquête, n'a jamais tenu les propos qui lui sont attribués. Visuellement, le mouvement de ses lèvres ne colle pas parfaitement avec les mots qu'il semble prononcer. Cela traduit l'utilisation d'un outil d'intelligence artificielle. De plus, l'écoute attentive de cette vidéo laisse apparaître plusieurs erreurs grossières de français, notamment plusieurs « de » au lieu de « des ».

Grâce à une recherche par image inversée, nous avons pu retrouver la vidéo originale qui a servi à la manipulation. Il s'agit d'une interview sur le plateau de la chaîne de télévision française LCI, le 29 octobre 2025, lors d'une émission spéciale à propos du vote du budget 2026 en France. Durant les trente-cinq minutes d'interview, Éric Zemmour ne parle à aucun moment de Félix Tshisekedi.