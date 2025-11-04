Afrique de l'Ouest: Cemstrat 2025 - Une nouvelle génération de leaders bancaires et financiers africains à l'école du Cofeb et de Hec Paris

Le directeur général du Centre Ouest africain de formation et d'études bancaires (Cofeb), M. Mahaman Tahir Hamani, a présidé lundi, 3 novembre 2025, la cérémonie de clôture de l'édition 2025 du Certificat exécutive management stratégique bancaire niveau 1 (Cemstrat1), qui est un programme de formation conjointement organisé par le COFEB, le centre de formation de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), et Hec Paris.

S'exprimant au nom du gouverneur de la Bceao, M. Jean-Claude Kassi Brou M. Hamani , a d'abord adressé ses félicitations aux participants pour leur réussite à cette formation d'élite, et a ensuite salué leur assiduité, leur engagement, et enfin, la qualité de leurs interventions tout au long du parcours, marqué par une série de modules interactifs et de travaux collectifs.

« Votre engagement dénote à suffisance de l'intérêt que vous avez manifesté pour les différents modules dispensés. Vous avez su faire preuve d'une implication exemplaire, notamment lors de la rédaction et de la présentation de vos mémoires de fin de parcours », a-t-il déclaré.

Selon le Directeur général, la dynamique de solidarité et d'entraide qui s'est développée entre les participants, fera qu'ils vont désormais constituer une véritable communauté de managers Cemstrat 1-2025, appelée à promouvoir un management innovant et agile au sein du secteur bancaire de l'Uemoa.

Une coopération durable avec Hec Paris

Le Cemstrat 1 rappelle-t-il, est le fruit d'une coopération initiée en 2012 entre la Bceao et Hec Paris. Ce partenariat vise à renforcer les capacités des cadres du secteur bancaire et financier de l'Union à travers des programmes adaptés aux mutations économiques et technologiques. Selon M. Hamani, cette formation illustre la volonté du Cofeb de maintenir un haut niveau d'exigence académique et de répondre aux besoins réels du système bancaire régional.

« Ce parcours intègre les mutations rapides de l'environnement économique et financier de notre Union. Je suis convaincu qu'il vous aidera à conforter votre statut de leader engagé au sein de vos structures », a-t-il indiqué, avant de saluer les suggestions d'amélioration formulées par les participants, notamment en vue d'intégrer davantage de professionnels du secteur bancaire et financier d'une part, et d'approfondir d'autre part, certaines thématiques innovantes, et d'augmenter le nombre de modules en présentiel..

Ces propositions, a-t-il précisé, permettront d'ajuster le contenu du programme, afin de maintenir sa pertinence et son efficacité. Dans le même esprit, M. Hamani a annoncé une évolution majeure du dispositif de formation. En effet les certificats Cemstrat 1 et 2 seront désormais capitalisables vers le "Global Executive Master in Management" de Hec Paris, et disposer ainsi d'une reconnaissance internationale qui ouvre de nouvelles perspectives académiques aux cadres bancaires africains.

Un appel à la diffusion du savoir et à la promotion du leadership africain

Au nom de la BCEAO, le directeur général du Cofeb a renouvelé sa reconnaissance à Hec Paris, partenaire depuis plus de dix ans, représentée à la cérémonie par Mme Armelle Dufour, directrice des projets stratégiques internationaux, et Mme Christine Castan, directrice pédagogique du programme.

S'adressant aux récipiendaires, il les a encouragé à diffuser les savoirs acquis au sein de leurs institutions bancaires et financières respectives : « Je vous exhorte clame- t-il, à « partager les connaissances acquises avec vos collègues et à être les ambassadeurs des programmes Cofeb/Hec Paris dans vos structures respectives ».

Il a par ailleurs soutenu que le management stratégique doit être à la fois innovant et humain et permettre aux institutions financières d'accompagner durablement la croissance et la stabilité de l'Union.

Quant à Mme Dufour qui représentait Hec Paris, , ellea rappelé d'abord rappelé que ce COFEB/Hec Paris initié il y a treize ans, a permis de former des centaines de cadres du secteur bancaire et financier de la zone Uemoa.

S'adressant aux récipiendaires elle a souligné que le programme Cemstrat, conçu sur mesure, vise à offrir une formation d'excellence adaptée aux réalités africaines, tout en anticipant les tendances managériales et technologiques mondiales.

En conclusion, Mme Dufour a félicité les 31 participants de la 24e promotion du programme, issus de neuf pays (Bénin, Burkina Faso, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal et Togo) et provenant à la fois du secteur public, du secteur privé et celui des assurances.

« Vous incarnez la richesse culturelle, la diversité professionnelle et la complémentarité économique de la région. À travers vos parcours et vos institutions, vous contribuez déjà à bâtir un système bancaire plus fort et plus intégré », a-t-elle souligné.

Désormais, assure-t-elle, les certificats Cemstrat 1 et 2 seront capitalisables vers le "Global Executive Master in Management" (Gemm) de Hec Paris, offrant ainsi une ouverture académique internationale aux cadres du secteur financier africain.

« C'est une première historique. Pour la première fois, les dirigeants qui poursuivront le parcours jusqu'au CEMSTRAT 2 pourront, à terme, devenir diplômés d'HEC Paris. C'est une étape importante qui met en valeur le succès académique et humain de notre partenariat », s'est-t-elle exprimée, non sans fierté.