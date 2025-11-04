Afrique de l'Ouest: Rentrée solennelle du Cesag - Le Gouverneur de la BCEAO salue les progrès réalisés par l'établissement

La cérémonie de rentrée solennelle du Centre africain d'études supérieures en gestion (Cesag), marquant l'ouverture officielle de son année académique 2025-2026, s'est tenue le 30 Octobre 2025 à Dakar, sous la présidence du Gouverneur de la Bceao, Président du Conseil d'administration du Cesag, M. Jean-Claude Kassi Brou.

« Il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été réalisés par le Cesag. Il faut le reconnaître un centre de formation supérieure en économie, en finance, en comptabilité, mais dans d'autres secteurs également, c'est vraiment un acteur de formation, de référence ». Ces mots sont du Gouverneur de la BCEAO, qui ajoute pour s'en féliciter « Il y a près de 25 pays qui envoient des étudiants au Cesag, et donc ça ouvre la renommée, la notoriété de ce centre à l'international ».

En effet, ce centre est reconnu aujourd'hui pour la qualité et la rigueur de la formation qui y est donnée aux étudiants.

Donc, l'occasion de la rentrée solennelle a été saisie par M. Kassi Brou pour féliciter, aussi bien, l'équipe dirigeante, le directeur général, mais aussi tout le corps professoral, les agents administratifs, qui soutiennent l'activité du centre .Selon lui, il faut aussi inviter et encourager les jeunes, les étudiantes et les étudiants à redoubler d'efforts, à continuer à travailler, parce que c'est une occasion pour ces derniers de se former, et demain, d'être des acteurs positifs dans la construction de leurs pays, mais aussi dans le développement économique et social des différents pays de l'Union, et également des pays qui sont hors de l'Union.

Thiémoko M. Kone élevé au rang de Docteur Honoris Causa

«Nous avons également assisté à un événement important, puisque cette cérémonie, qui marque l'ouverture de la nouvelle année académique 2026 du CESAG, a été le prétexte pour décerner la distinction du Cesag à l'une des personnalités qui ont contribué pendant de longues années au développement du Cesag et de ses activités », a indiqué Jean-Claude Kassi Brous.

Il s'agit de l'actuel Vice-président de la République du Côte d'Ivoire, qui a été Président du Conseil d'administration du Cesag, en sa qualité d'ancien gouverneur de la Bceao. Le Cesag a en effet, élevé M.Tiémoko Meylet. Kone au rang de Docteur Honoris Cesag.

«C' est une distinction qui visait à récompenser et à remercier M. Kone pour tout le travail qu'il a fait, toutes les activités qu'il a menées au cours de ces douze dernières années, et qui ont permis justement au CESAG de franchir de nouveaux paliers dans la qualité de son enseignement, mais aussi comme référence en matière d'enseignement et de formation professionnelle », a-t-il témoigné.

Il a également invité les étudiantes et étudiants à être fortement concentrés sur leur formation et tirer le maximum d'opportunités et d'enseignements offerts par le centre pour leur futur propre.