Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (Ceps) dans un communiqué de presse, informe avoir pris connaissance, le 3 novembre 2025 au matin, par voie de presse, de l'ouverture de la plateforme de déclaration des médias en vue de l'enregistrement des potentiels bénéficiaires du Fonds d'appui et de développement de la presse (Fadp).

À cet égard, le Cdeps constate avec regret que cette réouverture a été effectuée sans aucun communiqué officiel, ni avis préalable adressé aux entreprises concernées, précisant la durée, les modalités et les différentes étapes du processus.

Le Cdeps soutient que cette démarche du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (Mctn) s'inscrit, une fois de plus, dans une logique cavalière, de mépris et de manque de transparence.

«En effet, le lancement de la procédure de répartition du Fadp intervient sans la convocation du Conseil de gestion, organe délibérant prévu par l'article 4 du décret n°2021-178 du 27 janvier 2021, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du Fadp. Ce texte dispose que le Conseil de gestion est chargé «de définir les orientations et les modalités de gestion du fonds, ainsi que de prendre toute décision relative à l'attribution des ressources».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Or, force est de constater que le Mctn a délibérément choisi de mettre en veilleuse cet organe central », regrette le Cdeps. Il rappelle que le décret instituant le Fadp a pour objet de promouvoir le développement de la presse sénégalaise, en apportant un appui financier aux entreprises de presse afin de renforcer leur professionnalisation et leur compétitivité. Cependant, déplore le Cdeps, les conditions dans lesquelles le Mctn entend procéder à la répartition du fonds s'éloignent des principes de bonne gouvernance et de concertation.

Le Cdeps dénonce cette violation flagrante de la loi et des procédures en vigueur, alors même que le ministre de la Communication se réclame du respect des critères d'attribution du fonds. Le Cdeps souligne que le moment choisi pour lancer cette procédure est particulièrement préoccupant. Elle intervient à quelques jours de la clôture de l'exercice budgétaire de l'État (15 novembre), alors que la procédure d'attribution du Fadp requiert habituellement trois à quatre mois.

En outre, le Cdeps note avec amertume que le Mctn a décidé, de manière unilatérale, que les fonds seront désormais distribués sur la base exclusive des projets déposés par les entreprises, sans tenir compte des besoins urgents des maisons de presse privées confrontées à des difficultés structurelles majeures : arriérés de salaires, charges sociales et fiscales, loyers impayés, entre autres.

Face à ces manquements répétés, le Cdeps considère que le Mctn n'a manifestement pas l'intention de gérer le Fadp dans la transparence et l'équité. «Pire, le ministère place les acteurs des médias devant le fait accompli, sans concertation ni communication préalable, semblant rechercher des réactions de contestation pour mieux masquer ses propres dérives et errements administratifs », lit-on dans le document.

Le Cdeps tient à rappeler qu'il n'exige ni plus ni moins que le respect, par les autorités, de la loi et des procédures de sélection des attributaires.

En conséquence, le Cdeps annonce son intention de saisir les instances compétentes et d'entreprendre toutes les actions légales nécessaires pour faire valoir les droits des entreprises de presse et garantir la transparence dans la gestion du Fadp.