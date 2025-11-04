Investir massivement dans la science et la technologie. C'est le message lancé par le Président de la République le 3 novembre 2025. Il présidait le lancement des travaux de la 19e Assemblée générale de l'Agence universitaire de la Francophonie (Auf).

La rencontre internationale de quatre jours réunit des responsables d'universités, des chercheurs et des décideurs venus de plusieurs pays francophones autour d'un objectif commun : faire du savoir et de la science des leviers de développement et d'intégration.

«Il est fondamental que le continent africain investisse massivement dans la science et la technologie, en particulier dans l'autonomisation des savoirs. Cette autonomie doit commencer dès l'enseignement de base et s'étendre à l'enseignement supérieur et à la recherche, afin de valoriser les savoirs endogènes, partie intégrante et inaltérable de la science universelle », a déclaré le président de la République. Il a ajouté qu'au-delà de l'intégration politique et économique, nous devons penser l'intégration de l'enseignement supérieur en Afrique, mais aussi l'intégration des savoirs africains.

Cette dynamique, a indiqué Bassirou Diomaye Faye, n'est pas nouvelle : elle s'enracine dans notre histoire, lorsque la transmission du savoir, la mobilité des savants et le partage des connaissances constituaient une véritable tradition.

«Dans un monde où les fractures entre États se creusent par la science et la technologie, les pays du Sud doivent cultiver une culture scientifique forte, ancrée dès le bas âge et soutenue tout au long du parcours académique », a indiqué le président Faye.

Il a relevé que l'enseignement supérieur a un rôle central à jouer pour renverser la désaffection des jeunes envers les filières scientifiques. Il en appelle à un sursaut patriotique des enseignants, chercheurs et décideurs pour redonner à la jeunesse africaine le goût et la passion des sciences, des mathématiques et de la technologie.